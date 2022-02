“Han llegado cantidades limitadas. Las droguerías integrales son las que los tienen y además cuentan con algunas sucursales de farmacias en nuestra provincia. La llegada de los autotest va a ser paulatina en el transcurso del tiempo. El ingreso de un producto lleva tiempo, debe contar con la aprobación de la Anmat, tener una prueba previa, un lote autorizado y luego comienza la distribución en las provincias”, explicó el presidente del Colegio Farmacéutico de Mendoza (Cofam), Mario Valestra.

Actualmente hay seis autotests aprobados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), uno de ellos elaborado en nuestro país por el laboratorio rosarino Wiener Lab. Los otros cinco son importados y pertenecen a los laboratorios Asserca, Jayor, Roche, Abbott y Vyam Group.

Según la información oficial, el segundo autotest que podría comenzar a distribuirse a partir del 1 de febrero sería el del laboratorio Roche. Se trata de un test de cinco unidades, orientado a grupos de familia y empresas. “Son seis los laboratorios que se han autorizado y pueden llegar test de cualquiera de los seis laboratorios a la provincia”, señaló Valestra.

El precio de los autotests sería similar en las distintas marcas y no tendría mayores variaciones: el de Jayor costará $1.650, el de Abbott $1.682 y el de Vyam Group entre $1.650 y $1.690. Cabe destacar que los test son de venta libre, no se necesita receta médica y, por el momento, no contarán con cobertura de obras sociales y prepagas.

Con respecto a las farmacias que comercializarán los test, el representante farmacéutico explicó a Los Andes: “A diferencia de la vacunación, todas las farmacias pueden inscribirse para vender autotest pero deben hacer una inscripción previa porque deben recibir un usuario y una contraseña para poder hacer el seguimiento de la dispensa de ese autotest para después transmitir los resultados. Se tiene que hacer una alta previa. Pero todas las farmacias tienen la posibilidad de hacerlo”.

Un detalle a tener en cuenta a la hora de comprarlo es que en el envase del autotest tiene que haber una etiqueta con un código de barras. Con este elemento se realizará el registro de quién compró el producto y cuál fue el resultado del diagnóstico.

Al respecto Valestra indicó: “El farmacéutico va a cargar los datos del paciente que está dispensando. Una vez que se carga se hace una impresión de un QR único para esa dispensa. Cuando el paciente se hace el autotest en su casa ingresa al QR, se le abre una pestaña con tres opciones: positivo, negativo o indefinido. Indica el resultado y luego selecciona la opción ‘enviar’ y esa información se transmite a la farmacia y al sistema, que informa directamente a SISA, va a un organismo nacional que lo distribuye por cada provincia”.

