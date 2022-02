«Sí es cierto que hay algunas que necesitan refacciones y estamos atendiendo todos los reclamos, en forma permanente«, dijo el ministro de infraestructura de Mendoza.

Mario Isgró explicó a Radio Nihuil que «tenemos poco menos de 1.400 edificios escolares a los que asisten unas 500.000 personas entre docentes, no docentes y alumnos. Son edificios de mucho uso y mucho desgaste y algunos son añosos en tanto otros son más nuevos».

Respecto del reclamo de los intendentes el ministro indicó que «se propuso desde la Dirección General de Escuelas (DGE), con el análisis de los ministerios de Hacienda y Planificación que de la coparticipación educativa, el 30% de cada departamento sea destinado a infraestructura escolar. Eso no significa endilgarles a los intendentes que se hagan cargo de la logística, del trabajo… sino que lo canalicen identificando la necesidad y la posible solución y nosotros salimos a atender la problemática».

«Acá se planteó este tema en la Ley de Presupuesto -recordó- pero para revisarlo con cada intendencia. Se está conversando con ellos para escuchar lo que cada uno dice y acordar un formato».

«La realidad que estamos viviendo los municipios, en especial los del justicialismo, es la poca seriedad con que han encarado este tema. Como intendente no me ha llamado ni el gobernador, ni el vice cuando el gobernador estaba de vacaciones para ver cómo solucionar este problema», dijo el intendente Matías Stevanato, que sumó: «La situación de las escuelas es alarmante, y el deterioro de la infraestructura de las escuelas es muy grande».

Lo que el maipucino pretende no es esquivar la responsabilidad de los arreglos, sino que las «cuentas estén claras».

«El problema, es que nos están coparticipando los problemas que van a tener en marzo, porque, hay que decirlo con nombre y apellido, hace seis años que no se invierte un peso en infraestructura escolar. Cornejo tiene el récord, es el gobernador que menos escuelas construyó desde el ´83 a la fecha, y esto se ve ahora. Durante la pandemia no se vieron estos problemas, pero ahora, cuando arranquen las clases vamos a tener ese problema en el tapete, y el gobierno lo que está haciendo, de manera informal, a través de los medios de comunicación, es coparticiparnos el problema», dijo y fue entonces cuando el exministro de Economía, Infraestructura y Energía de la Provincia, Martín Kerchner, y el ex director general de Escuelas, Jaime Correas, le saltaron a la yugular.

Según Kerchner, cuando asumió en la gestión de Alfredo Cornejo, después de la de Francisco Pérez, se encontró con el «84% de escuelas en malas condiciones» e hicieron obras equivalentes a la construcción de 42 escuelas nuevas.

Con información de Nihuil