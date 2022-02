El gobernador encabezó un acto de la Dirección General de Escuelas (DGE) este miércoles para dar inicio al ciclo lectivo 2022.

Los periodistas aprovecharon para consultarle sobre algunos de los temas más sobresalientes de este verano, entre los cuales se destaca la salida de Roberto Munives en medio de un escándalo.

“El que no cumple las normas se va, es muy simple. No tengo ningún problema que vaya (Calipo a la Bicameral). Cuando algo no corresponde hay que tomar las medidas que hay que tomar, lo ha explicado Levrino que tiene mi apoyo y todos los organismos competentes están interviniendo y es lo que corresponde”, dijo al respecto el gobernador.

Sobre la presencialidad y el cuidado de los chicos en las aulas, Suárez expresó: “Los protocolos por el coronavirus que aplicamos en 2021 se mantienen este año, tenemos el conocimiento de cómo cuidar a los chicos”.

Durante su discurso, ingresaron al auditorio integrantes del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) y le pidieron al gobernador una audiencia. El mandatario al bajar del escenario se acercó y les aclaró que los recibiría (tal como habían pautado) este jueves a las 11 de la mañana.

“Han pedido una audiencia que ya estaba dada, les ratifiqué que mañana los recibo”, comentó el gobernador.

Consultado por el reclamo de aumento de sueldos de este sector, sumó: “El tema inflacionario afecta a todos, empezamos el proceso de paritarias de manera tal que el Estado con los recursos que tiene pueda pagar los mejores sueldos que se pueda pagar”.

También se refirió a Portezuelo. Suarez ratificó que sí presentó el pedido de laudo presidencial sobre el estudio de impacto ambiental de la megaobra en Malargüe y que «no hay ningún elemento para agregar». «Solo falte que laude, salvo que no quiera laudar», dijo el gobernador de Mendoza.

Dijo que el laudo se pidió «de manera expresa y eso figura en el acta (Nº 73 de la reunión del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado)».

Advirtió además que «no cometería jamás la irresponsabilidad de comprometer el dinero en una obra con semejante incertidumbre».

Además anticipó que, tras la audiencia con el Presidente, que calcula para cuando éste regrese de la gira mundial, «voy a convocar a toda la sociedad mendocina, técnicos, académicos, políticos para definir qué hacemos» con los 1.023 millones de dólares que se tienen que destinar para obras hídricas, según fue estipulado en el acuerdo inicial.

«No es bueno tener esta plata (los depósitos que fue haciendo la Nación en dólares) sin poder invertirlas en obras que nos permitan crecer y generar empleo«, aseguró Suarez.

«Hay muchas obras posibles«, dijo nuevamente abriendo la puerta al plan B. «Tenemos que tener mejor uso del agua, tenemos que invertir en energía. Y si el presidente nos dice que no, o no nos dice nada, voy a convocar a toda la sociedad mendocina, a técnicos, académicos, y políticos de diferentes fuerzas para definir qué hacemos«.