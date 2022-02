“El Presidente me pidió que me haga cargo de continuar con la enorme tarea que realizó nuestro compañero Máximo Kirchner como presidente del bloque”, fueron las primeras palabras que dijo el diputado Germán Martínez al término de su reunión con el primer mandatario.

Se acercó al Patio de las Palmeras acompañado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa quienes sin palabras se retiraron inmediatamente dejando a Martínez con los periodistas acreditados de la Casa Rosada.

“Yo no vengo a reemplazar a nadie, Máximo es irremplazable, vengo aportar mi mirada, mi forma de trabajo de un camino que no empezó conmigo y que no va a terminar conmigo”, enfatizó Martínez.

Para solucionar las posibles diferencias dentro del propio bloque oficialistas sobre el acuerdo con el FMI, el diputado se propone: “hablar mucho, escuchar mucho, persuadir, conversar, analizar, aportar y me parece que es ese el camino”.

Previamente había señalado que confía “en el camino que trazó el presidente con el acuerdo anunciado el día viernes junto al ministro de Economía, Martin Guzmán”.

Claramente la elección del diputado German Martínez muestra la intención de componer y acercar posiciones. En todo momento, el diputado se manifestó entusiasta admirador de Máximo al que consideró que “está llamado a ser un protagonista en los próximos años de la política argentina”.

La elección fue meditada y discutida por el presidente Alberto Fernández, con el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, e incluso con Cristina Fernández de Kirchner.

La designación de todas maneras no acalló las críticas por lo bajo que provocó la intempestiva renuncia de Máximo Kirchner. “No se renuncia a un puesto de esa envergadura”, sintetiza el pensamiento en la Casa Rosada.