Los presuntos asesinos, Máximo Pablo Thomsen; Ciro Pertossi; Enzo Comelli; Matías Franco Benicelli; Blas Cinalli; Ayrton Michael Viollaz; Lucas Fidel Pertossi y Luciano Pertossi, fueron trasladados cerca de las 8 del domingo a través de dos móviles del Servicio Penitenciario Bonaerense hasta el Palacio de Tribunales para ser juzgados por homicidio.

Después de la palabra de los padres, Silvino Báez y Graciela Sosa, como primera testigo del martes se esperaban para hoy -martes 3 – las declaraciones de la novia de Fernando en ese momento. Sin embargo, el abogado Fernando Burlando señaló que la joven no se encuentra en condiciones. “Julieta no va a declarar”, aseguró.

Después del asesinato, Rossi brindó su declaración testimonial: “Cuando salí (de Le Brique) estaba la ambulancia y Fer estaba en el piso, yo me acuerdo que lo vi, pero no sabía que era él. Estaba Santiago Corbo (amigo de Báez Sosa), le pregunté quien era (la persona que estaba en el piso). Me dijo que era Fer. Me agarró y no me acuerdo mucho más. Vomité al costado de la calle, quise ir a donde estaba (su novio), pero la chica de la ambulancia y Santiago Corbo no me dejaban acercarme”.

En caso de que la joven no se presente en Dolores este martes, el primero en oficiar como testigo ante los jueces será el papá de Rossi. Luego hablarán los diez amigos de la víctima: Ignacio Vaudagna, Juan Manuel Pereyra Rozas, Juan Bautista Besuzzo, Lucas Begide y Tomás Agustín D ´Alessandro.

Para todo el juicio, está previsto la declaración de unos 130 testigos y la idea del Tribunal Oral Criminal 1 de Dolores es finalizar con la prueba de testigos el 18 de enero, día en que se cumple un nuevo aniversario del crimen y para lo cual está programada una marcha en la ciudad de Villa Gesell.