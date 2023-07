Extendieron el programa «Ahora 12» hasta enero de 2024

A través de la resolución 1041/2023 publicada en el Boletín Oficial, la Secretaría de Comercio prorrogó hasta el día 31 de enero de 2024 el programa Ahora 12.

Según lo expresado en el documento: “Podrán ser adquiridos mediante el financiamiento previsto, los bienes de producción nacional y los servicios prestados en el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA”, provistos por quienes hayan suscripto los convenios respectivos en el marco del Programa “Precios Justos”.

No obstante, expresa que se exceptúa del requisito de suscribir los convenios del Programa “Precios Justos” a las micro, pequeñas y medianas empresas, conforme los alcances de la Ley N° 24.467 y sus modificatorias, cuyos productos se comercialicen o sus servicios se presten en el marco del Programa “AHORA 12”.

Productos permitidos para comprar en cuotas:

• Línea Blanca – (aires acondicionados, climatizadores de aire y/o ventilación, lavavajillas, lavarropas, entre otros).

• Indumentaria – (ropa de trabajo, deportiva, de uso diario y todo tipo de accesorios de vestir), así como también joyería y relojería.

• Calzado y Marroquinería – (calzado deportivo y no deportivo, carteras, maletas, bolsos de mano y artículos de marroquinería de cuero y otros materiales).

• Materiales y Herramientas para la Construcción – (arena, cemento, cal, yeso, ladrillos, hierro, chapa, aberturas, maderas, cerámicos, sanitarios, caños, tuberías y sus conectores, grifería, entre otros).

• Motos – (todas aquellas cuyo precio final no sea superior a $ 730.000).

• Turismo – Íntegramente dentro del Territorio Nacional (pasajes de ómnibus de larga distancia, pasajes aéreos, hoteles, entre otros).

• Anteojos y Lentes de Contacto – (anteojos recetados y lentes de contacto, adquiridos en ópticas, cuyo precio final no sea superior a $ 62.000).

• Artículos de Librería.

• Juguetes y Juegos de Mesa.

• Servicios Técnicos de Electrónica y Electrodomésticos para el Hogar.

• Neumáticos, accesorios, kit de conversión de vehículos a gas GNC y repuestos para automotores y motos.

• Instrumentos Musicales.

• Computadoras, Notebooks y Tablets.

• Artefactos de iluminación.

• Televisores y monitores.

• Perfumería.

• Pequeños Electrodomésticos.

• Servicios de preparación para el deporte, comprendiendo gimnasios.

• Equipamiento Médico – Equipos de terapia respiratoria (Aparatos de oxigenoterapia, Aparatos de aerosolterapia -nebulizadores-); Mobiliario (camas ortopédicas, Ayudas para el baño: sillas para bañarse, sillas de transferencia, barras de sujeción); Sillas de ruedas; Ortesis, ortopedia y sus partes (Prótesis para amputados, valvas a medida, ortesis a medida, plantillas, corsets a medida, andadores, bastones, muletas). Se establece un tope para el rubro de $ 450.000.

• Maquinaria y Herramientas.

• Servicios de Cuidado Personal.

• Servicios de Organización de Eventos y Exposiciones Comerciales.

• Servicios de Reparación de Vehículos Automotores y Motocicletas.

• Servicios de Instalación de Alarmas.

• Kit para la conexión domiciliaria a los servicios públicos de agua y cloacas.

• Elementos durables de cocina.

• Servicios funerarios.

• Espectáculos y Eventos culturales.

• Servicios Educativos.

• Teléfonos celulares con tecnología 4G.