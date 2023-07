Chaco: renunció el abogado de Marcela Acuña

Juan Carlos Saife, abogado de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, renunció a la defensa de la dirigente piquetera acusada y detenida como coautores del femicidio de Cecilia Strzyzowski.

Pese a que en un primer momento trascendió que el letrado dejaba de representar al matrimonio, el mismo Saife le dijo a Infobae, que sólo se desligó del patrocinio de la suegra de la víctima: “Hasta las 13 yo seguía siendo su abogado (por Emerenciano). Me reuní con él y no me dijo nada. Está en todo su derecho de cambiar de defensa”.

Es que, según le había admitido Ricardo Osuna, defensor de César Sena, a este medio, desde este miércoles él también se hacía cargo de la representación del matrimonio tras la salida de Saife.

Lo cierto es que Saife ya había dado señales públicas de que podía dejar la representación de Acuña luego de que se filtrara la carta de la detenida y el abogado mostrara su descontento. “No hacen nada sin mi consentimiento, si se va a autodefender que lo haga. ¿Para qué quiere abogado defensor?”, soltó el letrado entonces.

El viernes 2 de junio, Cecilia ingresó 9.15 a la casa de los Sena. No volvió a salir. Sin embargo, tanto César Sena, su novio, como los padres de él sí registran distintos ingresos y egresos. Pero en lo concreto y en lo que hace a la investigación, César entró a las 11.41. En la casa estaba Cecilia. Estuvieron en soledad hasta las 12.16, cuando entraron Emerenciano Sena y Marcela Acuña.