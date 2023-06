“Lamentablemente sigo escuchando las mismas demandas desde hace ocho años”, dijo Marisa Uceda

La diputada nacional Marisa Uceda que se encuentra recorriendo la provincia, en el marco de la campaña por las próximas PASO en Mendoza, dialogó con AMANECIDOS de Radio 2; y trazó el panorama que, a su entender, reclama el electorado.

Uceda, que acompaña a la fórmula Parisi – Ilardo como candidata a Senadora Provincial por el Tercer Distrito, se refirió a un proyecto de Ley de Danzas que impulsa y que podría comenzar a tratarse en Comisión desde mañana. Contó que esta iniciativa espera “crear un Instituto Nacional de Danza, con el objetivo de realzar el desarrollo territorial y la federalización de la disciplina, sino el arraigo, para que nuestros artistas no se tengan que ir de la provincia para poder desarrollarse. Respecto de la financiación del futuro instituto, explicó que “Cultura, dentro de su presupuesto, tiene destinado una partida para los diferentes institutos, Pero ocurre que esta disciplina no está representada, como las demás artes. Es fundamental que, en la Provincia de Mendoza, la danza esté institucionalizada dentro de un área de gestión”

Inevitablemente, la charla derivó en la coyuntura política, respecto de lo cual, Uceda reflexionó:

“Al dialogar con la gente escucho sobre trabajo, seguridad, salud, educación… todas las áreas que la gestión de Cornejo y Suárez abandonaron»

«Hace diez años que no se crean empleos privados. La provincia tiene absolutamente destruido el sistema de salud, y no sólo la OSEP. Ayer nos juntamos con nuestros equipos de salud, y en el sur de la provincia no se están pudiendo cubrir las guardias pediátricas, en los hospitales públicos. Esto es porque la salida de nuestros médicos es el Arco Desaguadero a San Luis, o el paso a Chile. Así de grave es la situación, con salarios que no son competitivos ni siquiera en la región. San Luis y San Juan les pagan mucho mejor a sus profesionales, que nosotros”

“Ni hablar de la educación, los salarios más bajos del país tienen los docentes de Mendoza. En resumen, son las mismas demandas que durante todos estos años no recibieron respuesta. La verdad, es que el desgobierno de Suárez y de Cornejo ha puesto a la provincia en un lugar que no se aguanta más”, dijo Uceda.

Consultada sobre como enfrentará un eventual cambio de escenario, desde su actual posición en la Cámara de Diputados de la Nación, a una banca de senadora provincial, Uceda contestó que: “Siempre he sido una militante técnica y territorial, y yo vivo, y me desarrollo en esta provincia. Mis hijas viven en esta provincia, así que cuando hablo de educación sé de lo que hablo porque ellas van a una escuela pública. Y por eso necesitamos que en el senado de la provincia de Mendoza, estemos los que vamos a acompañar el gobierno de Parisi – Ilardo. Y aunque los escenarios son distintos, el objetivo siempre es el mismo: luchar por los intereses de nuestra provincia”.