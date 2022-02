El exitoso ciclo radial regresa al aire en 101.9, mañana lunes 7, a las 7 de la mañana.

Para contarlo mejor, hablamos con la producción:

– ¿Últimos ajustes para el lunes?

– Si, porque nunca está todo listo… Y hemos hecho algunos cambios. Ahora “Amanecidos” va de 7 a 13… algunos roles cambiaron. Más que nada, buscando mejorar el producto…

– Sobre todo ahora que se amplió la familia…

– Estamos más que contentos con haber recuperado a uno de los nuestros, que además es uno de los periodistas más importantes no sólo de la región, sino de la provincia.

– Darío Ibáñez Manzano…

– Claro, un tipo con una trayectoria intachable que viene a compartir no todo el tiempo, pero sí una gran parte de la emisión diaria. Además, gran amigo nuestro. Y que sabe en serio…

– Ustedes no dejan muy en claro quiénes forman el equipo. Sólo conocemos a Yani, Jorge y a Oscar, porque los escuchamos al aire. Y algo, sabemos de Néstor…

– Es que es laburo de equipo. Mucha gente colabora con la puesta al aire, desde técnicos hasta los mismos jefes. Todos aportan. Entonces, por ejemplo Néstor, que no es muy amigo que lo conozcan, no deja que le saquen fotos.…

Yan Rosalez, Oscar «Pancho» Sanz y Rocío Olguín

– Si, y además es medio raro.

– Absolutamente. Pero, es que la gente que se dedica a esto… es rara. ¿Quién no lo es?. Es más, ¿Quién no es raro en la vida?…Depende mucho de la visión del otro, ¿no?

– ¿Es cierto que a Yan (Yani Rosalez), ustedes le dicen Jennifer?

– ¡Siii!!.. ¡y muchos otros nombres más también!… eso es invento de Aye, que fue parte de la cocina de este programa… Yan es el alma de la fiesta. Ella siempre está alegre y eso es lo que le pone algún balance a lo que hacemos de contar cosas que no siempre son lindas…y tratar además de acompañar con humor y buena onda…

– ¿Te referís al peso que le pone Oscar (Sanz) al programa?

– Y… a él le toca hablar de las cosas más densas. Lo que pasa, lo político, el análisis… Él tiene que ponerse en la piel de la gente… lo que la persona común vive en su día a día, y hablar por ella.

– Es medio complicado el tipo, ¿no?

– Y… es el mayor del grupo. No tiene filtros y no necesita quedar bien con nadie… Eso marca la cancha, de alguna forma… No se le puede decir lo que tiene que hablar. Además, él mismo aclara que lo que dice y opina es cosecha propia… y que la responsabilidad es suya, porque no todos opinan igual y tiene que quedar claro quién dice qué cosas…

– ¿Y cómo se lleva con Yan, Jorge y Néstor, que son mucho más jóvenes?

– Se aman. Hicieron buenas migas al toque. Además, en el caso de Yani, es la que le pone el freno de alguna manera, con su alegría,… ¡para que no se caliente demasiado!…

– No hemos hablado de Jorge (García)…

– Muy querido por todos. Y el año pasado estaba en un rol complicado. Imaginate… movilero, y el especialista en deportes. Dos temas siempre muy jodidos…que generan polémica. A veces nos enojamos con él, pero siempre convence a todos y zafa por algún lado…

– ¿Y este año, ¿sigue en lo mismo?

– Como dice el dicho…,“Cuando el carro empieza a moverse, se acomodan los melones”… Esto es muy dinámico.

– Y la radio, como empresa… ¿se complica en esto de cuidar lo que se dice, bajar una línea, etc?

– ¡En absoluto!. Probablemente sea de los muy pocos medios que no ordena qué decir o no… No se filtra nada. !Está Oscar! y ahora se suma Darío… son tipos que no opinan igual, y que cuando hablan tienen un fundamento…Y acá salen tooodos los mensajes que nos mandan….Tenemos -no sólo la libertad- sino, la garantía de decir, y dejar decir a otros lo que quieran. Eso, siempre es una diferencia. Ahora, no nos engañemos… siempre alguno te llama… y ahí sale nuestro director a defender su tropa. La única directiva que existe es la defensa a rajatabla de la credibilidad… y eso se logra siendo serios. Creo que lo hemos logrado…

– ¿Que esperan para este año?

– Que sea como los dos anteriores, en que «AMANECIDOS» siguió a “La Banda”, el programa anterior. Y que este ciclo siga creciendo, como ha venido sucediendo…

– ¿Y los oyentes?

– La sal de la vida, para nosotros. Por ellos trabajamos y sufrimos. Y por supuesto, los amamos y respetamos como pocos medios lo hacen.

– Por último. ¿Y la competencia? De otros programas, otras radios, digo…

– El sol sale para todos… Pero… la verdad, no nos interesa demasiado… Creemos que cada uno hace lo que sabe o, si querés, lo que puede y le dejan hacer… El que escucha no es tonto. Sabe diferenciar cuando los de una radio le están vendiendo humo… o se parecen más a los de su propia familia o de su barrio…

– ¿Puedo citar tu nombre?

– No hace falta…. Como te dije, soy parte del equipo… Como debiera ser en la vida misma,…que en definitiva es lo único que importa.

El wathsapp de AMANECIDOS es 2622 692484