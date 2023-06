“Veo a personas con mucha desilusión, con mucha apatía respecto del futuro”, reflexionó Lucas Ilardo

El precandidato a vicegobernador por Ahora Peronismo, habló esta mañana con Amanecidos de Radio 2 y se refirió a la necesidad de mayor información sobre estas PASO.

“Era necesario volver a sembrar una esperanza, a través de una idea. De un plan, no con palabras solamente. Y la persona que lo representa es Omar Parisi. Una persona de ejecución, no de charla. Se presentó ante los vecinos y dijo “yo tengo un plan”, que es sacar a Mendoza con un shock económico generado a través de la vivienda”

Lucas Ilardo amplió “La vivienda genera muchos puestos de trabajo de manera inmediata. Vamos a construir muchas viviendas, y esto pondrá a la economía en marcha. También hay propuesta para la ganadería, para el sector vitivinícola, para los docentes con la eliminación del Item Aula y la reestructuración salarial; y para los médicos, para que no se tengan que ir a trabajar a San Luis. Lo mismo para la seguridad. Pero, además, marco una agenda política mostrando las cosas que estaban mal y diciendo como las va a solucionar; y todo esto ha generado una buena expectativa”.

Respecto de la cuestión de la salud, ahondó en cómo podría solucionarse la problemática de la provincia, y dijo “Tiene solución, por supuesto. Nuestra propuesta contempla primero el ordenamiento administrativo. Osep, por ejemplo, está mal gestionada: se gastan más recursos en publicidad en diarios digitales que en la atención a los afiliados. Y como los sueldos de los empleados públicos son muy bajos, hay que tener en cuenta que la OSEP se financia con el aporte de estos mismos empleados. Entonces, si los sueldos son bajos, la OSEP esta desfinanciada. Por eso, vamos a regionalizarla. No puede ser que un empleado del valle de Uco haga sus aportes a OSEP, y esos aportes van a Gran Mendoza. Vamos a poner delegados en cada uno de los distritos electorales que tengan autonomía financiera, de modo que los recursos del Valle de Uco se queden ahí y que haya equidad en el reparto de los recursos”.

Además, señaló que “Vamos a crear el primer hospital virtual de la provincia, porque la pediatría es una prioridad porque está en crisis. Y el 80% de los casos que se presentan son menores, que pueden ser resueltos con atención virtual mientras preparamos nuevos pediatras”.

“En ocho años no se ha creado un solo hospital en Mendoza. Y todavía más: no se le ha dado equipamiento a los que ya existen. No se han hecho escuelas. Los docentes están atendiendo sus clases con 45 chicos en un aula, sin cloacas, sin estufas, sin ventiladores y con sueldos de miseria. En resumen, la situación es crítica, y necesita ejecución rápida.”, cerró Ilardo.

Finalmente, invitó a acompañar la fòrmula Parisi – Ilardo el próximo domingo 11 de junio.