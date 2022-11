Eduardo Puigdéngolas, juez federal de Mendoza, dio por clausurada la instrucción y elevó a juicio la causa seguida contra el juez federal con competencia electoral Walter Bento y otros 28 imputados.

Fue tras el requerimiento del fiscal general subrogante Dante Vega y los fiscales de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco y Laura Roteta.

Bento está acusado de la presunta comisión del delito previsto por el art. 210 del Código Penal como jefe de una asociación Ilícita, en concurso real con el delito de cohecho pasivo en calidad de autor, por los siguientes 15 hechos: en relación con la situación de Walter Bardinella Donoso; de Eugenio Nasi; de Javier Santos Ortega; de Juan Carlos Molina; de Marcos Adrián Calderón; de Omar Armando Rodríguez; de Rosa Fernández; de Walter Costa, Diego Aliaga y Alfredo Aliaga; de Enrique De la Cruz y José María Sanguedolce; de Daniel Martínez Pinto; de Carlos Barón Knoll; y de Cristián Oscar Oliva y todo ello en concurso ideal con el delito de prevaricato en calidad de autor.

Asimismo, se le imputó el delito de abuso de autoridad en calidad de autor, por 10 hechos en concurso real entre sí, en referencia a: no haberse inhibido en los Autos FMZ 2941/2014, respecto de la situación de Roberto Omar Massi; el intento de obtener datos ante la Dirección Nacional de Migraciones que deberían permanecer secretos en el marco de la presente causa; la obtención de datos de la Dirección de la Propiedad Inmueble en violación a la ley respectiva y la remisión de éstos datos para ser incorporados en la presente causa; la desvirtuación de la declaración testimonial de Hugo Quiroga Montaña; la desvirtuación de la declaración testimonial de Jaime Gaete Allende; la desvirtuación de la declaración testimonial de Paloma León; de desnaturalización del habeas corpus de Daniel Martínez Pinto; la no entrega de su aparato telefónico al momento de allanarse su domicilio; el vaciamiento de la caja de seguridad del Banco Santander Rio, incluyendo una nota manuscrita en su interior; la no entrega de los documentos de viaje en rebeldía a una orden judicial.­

Según la elevación a juicio firmada por el juez Puigdéngolas “la asociación ilícita que se investiga, para lograr sus fines siempre se habría valido de información privilegiada y eficaz, proveniente tanto del supuesto nexo Diego Aliaga, quien fue en vida una persona inserta en actividades del comercio internacional de mercaderías, dada su calidad de despachante de aduana, un sujeto asiduo en el mundo del contrabando, a punto tal que se encontró imputado en causas por ese delito, y quien además fue informante de la policía, como así también de la información proveniente del propio supuesto Jefe, el magistrado Walter Bento, quien tenía a cargo las investigaciones judiciales previas y era, en definitiva, quien emitía las órdenes procesales que se emanaban”.

Por sorteo, el juicio será sustanciado por el Tribunal Federal 2 a cargo de los jueces Héctor Cortés, Pablo Salinas y Roberto Julio Naciff.

Con información de MDZ.