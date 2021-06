Diputados tratará mañana la "Ley de Emergencia Covid"

De aprobarse en horas de la tarde, el Gobierno Nacional no tendrá que recurrir a los DNU para aplicar restricciones en el marco del manejo de la pandemia.

El mendocino José Luis Ramón, acompañaría al oficialismo, pero dependerá de lo que hagan los diputados que están en el Interbloque Federal y que no tienen todavía una postura definida. Entre ellos están los justicialistas Eduardo “Bali” Bucca y Andrés Zottos y el santafesino Luis Contigiani. En esa bancada se encuentran también los lavagnistas de Consenso Federal y los cordobeses que responden al gobernador Juan Schiaretti que anticiparon su rechazo a la iniciativa.

En este sentido, el propio diputado nacional Alfredo Cornejo, advirtió en las redes sociales sobre el rechazo de la oposición.

“Mañana el FdT buscará dar dictamen a un proyecto que le otorgaría superpoderes a Fernández. Desde Juntos por el Cambio no lo vamos a avalar. No le daremos facultades para vulnerar la Constitución, para cerrar las escuelas ni para avanzar contra las autonomías provinciales“, expresó el ex gobernador mendocino.

El oficialismo cuenta con 117 diputados y necesitará en primer término conseguir el quórum de 129 para sesionar, pero la expectativa estará puesta en si llegará a reunir los votos para sancionar la ley de emergencia Covid.

Por la mañana, a las 10, un plenario de comisiones tratará el dictamen del proyecto que establece una serie de parámetros epidemiológicos para la aplicación de restricciones ante la pandemia del Covid-19 y tratar de llevarlo a la sesión prevista para la tarde.