Susana Giménez dio positivo para COVID-19

La diva argentina se encuentra residiendo en Uruguay desde el 2020. Allí recibió las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 por lo que se presume que tendrá un tránsito leve por la enfermedad.

Giménez se vacunó contra el coronavirus en Uruguay, país donde está instalada hace varios meses.

La diva de los teléfonos recibió la primera dosis de Pfizer en el Campus de Maldonado.

Fue acompañada de su hija, Mercedes Sarrabayrouse, quien hace unos días también recibió la vacuna.

La conductora de 77 años viene de hacer polémicas declaraciones sobre el gobierno de Alberto Fernández y cómo está el país en materia económica.

“Pienso que si esto tiene algún arreglo, volvería. Pero no quiero Argenzuela. No voy a vivir en Argenzuela. Trabajé mucho en Venezuela y lo veo ahora y se me caen las lágrimas… La gente está deprimida, no hay laburo y el trabajo es lo principal. No se puede vivir de un bono, de mendigar. No es así. Se perdió la cultura del trabajo”, dijo Su en diálogo con Jonatan Viale.