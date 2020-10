El tema tiene una gravedad institucional sin precedentes: Un gobernador atrincherado, en una provincia cuyos habitantes no quieren conflictos con el resto del país. El incumplimiento de la ley por parte de unos y otros, las policías que no saben qué hacer, y la inacción de la política. En definitiva, un cóctel explosivo.

Numerosos legisladores opositores y dirigentes de diferentes actividades reclamaron al Presidente que haga cumplir la ley en San Luis.

La situación es muy tensa. Las colas de camiones que no pueden ingresar a San Luis alcanzan los 18 km, y crece la tensión entre transportistas y productores; mientras la policía de Mendoza y la Policía Federal se encuentran apostados en el límite intentantdo evitar cualquier tipo de enfrentamiento.

Alfredo Cornejo, Jimena Latorre, Omar De Marchi, Claudia Najul, Luis Petri y Federico Zamarbide, José Luis Ramón, y Julio Cobos entre potros, reclaman al gobierno federal hacer respetar el cumplimiento de la Constitución Nacional y hacer cesar a los Gobiernos provinciales con las medidas de restricción a la libertad de circulación. Las medidas que restringen la circulación por el territorio nacional, no contempladas dentro de la normativa nacional, vulneran derechos constitucionales, y la Constitución es superior a cualquier disposición de orden provincial.

Con distintas interpretaciones entre radicales y Protectora por ejemplo, el fondo es el mismo. Que la ley sea pareja para todos.

Cabe recordar que las restricciones que Alberto Rodríguez Saá aplica para permitir el paso por su territorio son todavía mas estrictas que las del propio DNU nacional para la circulación nacional, al punto de haber generado una «cuasi frontera» en su provincia.

Así como el Fiscal de Estado de San Luis (ver nota) pide a la justicia federal liberar el corte de rutas que, por estas horas, han generado colas de camiones de hasta 18 km para ingresar a la provincia; del mismo modo se le está pidiendo a Fernández que haga valer la Constitución Nacional en lo que toca al gobernador Rodríguez Saá a que habilite la circulación en las rutas nacionales que atraviesan al territorio de San Luis.

«El Gobierno de la Provincia de San Luis ha establecido un régimen de aislamiento más estricto que el dispuesto por el gobierno nacional en el DNU 297/2020 y sus prórrogas y modificatorias, donde los trabajadores y productores agropecuarios son considerados personal esencial y por lo tanto deberían poder circular y cumplir con sus labores aún en el contexto de las medidas sanitarias«, expresa el comunicado de la oposición.

Mauricio Badaloni, presidente de la Unión Industrial de Mendoza, aseguró: «Este conflicto lleva mucho tiempo, los productores solo quieren trabajar y frente a la situación de no poder ingresar, la gente dice basta«.

«Llegamos un punto donde los productores están perdiendo sus campos, sus fincas, sus animales, hay robos etc, y no pueden ingresar y si pueden visitar sus tierras, solo tienen 72hs», afirmó Badaloni, quien luego aseveró que no prima el sentido común en este conflicto y no hay visión de llegar a un acuerdo.

Las protestas, en tanto, llevan tres días.

En tanto, el senador nacional por Mendoza, Julio Cobos dijo que «Es necesario que en forma urgente intervenga la Nación. Se debe garantizar la libre circulación, no pueden haber fronteras interiores. Con las dificultades económicas que atraviesa el país esto es un elemento más que las agrava y perjudica a muchos sectores. La solución es buscar protocolos unificados que preserven lo sanitario y a su vez permitan el tránsito de bienes y personas»

Por su parte, el diputado de Protectora y jefe del bloque federal, José Luis Ramón, dijo que el gobierno federal no está hciendo valer que es precisamente que no pueden haber fronteras internas dentro del territorio nacional. «hay una falta de decisión política por parte del presidente de la Nación».