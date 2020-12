Dirigiéndose a los diputados, continuó: «Acá no hay dos vidas como dicen algunos. Acá claramente es una sola persona y lo otro es un fenómeno que no está correctamente utilizado. Si no fuera así, estaríamos ante el mayor genocidio universal. es decir que hace mas de la mitad del mundo civilizado«.

«Sabemos que a veces tienen que sufrir aprietes, aún cuando tengan la evidencia de que esto tiene solución; y ante esa situación de violencia piensen lo que sufren estas mujeres cuando están en condiciones de este tipo».

Al presentar la iniciativa, la secretaria Legal y Técnica y al frente de la escritura del proyecto, Vilma Ibarra, destacó que el presidente Alberto Fernández había cumplido con su promesa de campaña, homenajeó a las pioneras en el reclamo de este derecho y a las mujeres que forman parte de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito.

La funcionaria también habló de la importancia de visibilizar el problema del aborto clandestino, reforzar la ESI en todo el territorio argentino, prevenir la violencia de género y el abuso y facilitar el acceso a los métodos anticonceptivos.

“Aborto legal o aborto clandestino, no hay otra opción», sentenció Ibarra, de largo recorrido como militante feminista e impulsora de la ley de Matrimonio Igualitario.