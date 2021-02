“Estamos trabajando mucho en los establecimientos para ponerlos a punto. Hay un deterioro de un año de estar cerrados, pero este martes damos inicio al ciclo lectivo en esa reunión tradicional con los supervisores”, dijo el Gobernador ante la consulta de la prensa.

“Estamos trabajando de manera intensa para empezar las clases en Mendoza”.

El mandatario provincial formuló declaraciones en el marco del acto por el 150° aniversario de Las Heras, ayer.

Suarez sostuvo, que el avance o retroceso en nuevas medidas “depende del porcentaje de positividad y de la respuesta del sistema sanitario provincial”.

Se refirió también al gobierno nacional por no haberlo invitado al viaje a Chile, y dijo “Esas son las cosas que tenemos que dejar atrás en la Argentina. Nosotros, desde el Gobierno de la provincia trabajamos de forma permanente con Migraciones, y con Aduana”.

“Creo que al Gobierno nacional no le gusta la postura que hemos tomado en muchos temas, sobre todo en el manejo de la pandemia, y en decir las cosas como son. Quizás en alguna reunión se iba a decir que el manejo de la pandemia en Mendoza fue distinto, y no querían escuchar eso”.

“Si bien esto no ha terminado, no quiero cometer los errores nacionales de festejar los goles antes. Eso no hay que hacerlo nunca”.