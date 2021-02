El cielo estará parcialmente nublado y habrán precipitaciones aisladas, a pesar de un leve ascenso de la temperatura.

Mañana martes comenzaría a mejorar levemente el clima, notándose recién el miércoles, si bien se mantiene el alerta amarillo del Servicio Meteorológico Nacional para gran parte del país, incluída Mendoza. Este alerta prevé tormentas y lluvias incluso con posible caída de nieve en algunos sectores cordilleranos.

Por su parte, Defensa Civil indicaba para hoy que «continúa la inestabilidad meteorológica en todo el territorio provincial. Siguen similares condiciones de lluvias, lloviznas y nevadas para los sectores de cordillera y precordillera mendocina. Precipitaciones aisladas en el llano provincial«.

En tanto, se recomienda no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, y no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse. Además, el SMN aconseja no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para reducir el riesgo de ser alcanzado por un rayo.

En Valle de Uco, en tanto, las condiciones climáticas seguirán siendo algo complicadas hasta el miércoles próximo, en que dejaría de llover y podría aparecer el sol.