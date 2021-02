“El único sindicato que no terminó aceptando fue el SUTE y que el gobernador Rodolfo Suárez ante el pedido de las distintas entidades gremiales minoritarias y de la enorme cantidad de docentes y no docentes en forma individual, les concedió por decreto el mismo aumento que el SUTE había rechazado, a efectos de no dejarlos en una situación desventajosa”, dijo el subsecretario de Gestión Pública y Modernización, Ignacio Barbeira.

El Gobierno de Rodolfo Suárez firmó el acuerdo paritario con el sector que nuclea a los empleados del Instituto de Juegos y Casinos de Mendoza. Con este sindicato, son 16 de los 17 gremios estatales los que acordaron con el gobierno, ya que el docente fue el único que no aceptó la oferta.

Sobre esto, manifestó: “Hemos realizado hoy la reunión para recibir el acuerdo de parte de las entidades gremiales que representan al personal del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, que finalmente aceptaron la propuesta que había realizado el gobierno a fines del año pasado, por lo que terminamos con un saldo muy favorable de acuerdos, habiendo obtenido los mismos en 16 de 17 regímenes”.

La propuesta aceptada está conformada por una recomposición del salario que abarca hasta el 31 de diciembre de 2021 y se compone de una suma fija de $54.000 a pagarse en doce cuotas, a lo que se agrega un aumento sobre el básico de un 20% en tres tramos no acumulativos del 7% en marzo, 7% en julio y 6% en octubre.