Alejandro Vanoli confirmó que beneficiarios AUH y Embarazo serán los primeros.

El titular de ANSES adelantó que el próximo viernes cobrarán los $10.000 aquellas personas que sean beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Universal por Embarazo.

Para el resto de las personas que puedan acceder al Ingreso Familiar de Emergencia se mantiene el 15 de abril como la fecha establecida para cobrar.

Se están estudiando alternativas para la atención bancaria que podrían comunicarse en las próximas horas.

Quiénes cobrarán el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE):

1.Trabajadores en la informalidad, no registrados, que no tengan otro ingreso más que la percepción de la Asignación Universal por Hijo (AUH). La Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) estima que en la Argentina la proporción de asalariados en negro es del 34% de los trabajadores; unos 2,2 millones de personas que no tienen aportes al sistema de jubilaciones y pensiones.

Monotributista único, que no tenga otro ingreso declarado, como asalariado en blanco, pensionado, jubilado o trabajador autónomo y empleado de casas particulares. En el caso de los monotributistas deben estar inscriptos en AFIP en categorías “A”, hasta $208.339,25 y “B» $313.108,87, de ingreso acumulado en los pasados 12 meses (un promedio mensual de $17.361,60 en el primer caso; y $26.092,40 en el segundo). Monotributista Social; el último dato del Ministerio de Trabajo es de 366.000 trabajadores en esa condición. Perceptoras de Asignación Universal por Embarazo. Existen 159.000, según las previsiones del Presupuesto 2020. Beneficiarios como único recurso monetario del Plan Progresar, actualmente unos 530.000 estudiantes que perciben menos de $6.000 por mes.

Quiénes NO cobrarán el IFE:

Monotributistas registrados en las categorías “C” o superior. Son unos 1,6 millones de trabajadores. Autónomos registrados en la AFIP. Son unos 400.000 aproximadamente. Jubilados. Pensionados. Trabajadores informales mayores de 65 años, pese a que muchos con edad superior a ese tope aún se desempeñan en un trabajo precario, porque no obtienen otro ingreso. Si quien lo solicita o algún miembro de su grupo familiar percibe ingresos por trabajo en relación de dependencia registrado en el sector público o privado; monotributistas de categoría “C” o superiores y régimen de autónomos; prestación por desempleo; jubilaciones, pensiones o retiros de carácter contributivo o no contributivo, sean nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; ni planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.

Alejandro Vanoli agregó finalmente, que se pueden realizar consultas en www.anses.gov.ar y a través del número telefónico 130.-