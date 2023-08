Mañana y pasado bajará la temperatura en Valle de Uco

Las temperaturas máximas de viernes y sábado próximos, bajarán sensiblemente respecto de las que hemos venido teniendo los últimos días.

Para el viernes se espera que la temperatura máxima promedio de la provincia no supere los 14º, al igual que el sábado que a lo sumo podría ascender a 15º.

Tiene que ver con el ingreso de un frente frío desde el cuadrante sur que desde esta noche comienza a ingresar en esta parte del país. De hecho, la temperatura mínima para sábado y domingo próximos estará en el orden de los 2º.

Y atención: el domingo, incluso podrían registrarse heladas parciales.

Recién el lunes, según la mayoría de los modelos meteorológicos –incluidos los de Contingencias Climáticas de Mendoza- anticipan un ascenso de la temperatura en general, pudiendo llegar a 27-28º de máxima en el inicio de la semana.

Lo que no se avizora, lamentablemente, es agua. Es decir, no está previsto por los siguientes días atisbo de lluvias, no solo en Valle de Uco, sino en toda la provincia.