Video: Una mujer generó un incidente de seguridad en un acto de Kicillof

El incidente ocurrió cuando una mujer subió al escenario burlando la seguridad del gobernador y, Kicillof le extendió la mano, tras aclararle que no tenía problemas en dialogar.

La mujer, entonces, subió por el sector cercano donde hablaba el gobernador y comenzó a gritar en forma violenta «que aplaudíamos la polenta» y que «el hospital no tenía médicos«, intentando tomar por la fuerza el micrófono que usaba el gobernador.

En ese contexto, personal de seguridad retiró a la mujer del escenario donde se encontraba el gobernador.

Tras el incidente, Kicillof no habló de la situación apuntando a lo que decía la mujer, cuya identidad todavía no trascendió, sino que trazó un paralelismo con la vicepresidenta, al señalar que «si sufro un atentado me puede pasar lo de Cristina, que ni siquiera se va a investigar».

El momento de la mujer subiendo al escenario quedó grabado en video, y luego de darle la mano al gobernador, se la ve forcejear para tratar de hacerse del micrófono, se supone que para replicar sus dichos, mientras cuestionaba que en el hospital local «no hay ni pediatra» y también criticaba a quienes estaban presentes en el lugar y habían aplaudido las palabras de Kicillof.

«Si sufro un atentado me puede pasar lo de Cristina, que ni siquiera se va a investigar«, expresó el gobernador en declaraciones realizadas después del acto en diálogo con la prensa.