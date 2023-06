Autoridades de salud estiman que el brote de bronquiolitis se extenderá a todo el país

Hay alarma por el crecimiento de casos en un 56%

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó el aumento de los casos de bronquiolitis en relación al 2019, el año con mayor número de infectados.

Si bien los contagios se concentran en la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA, las autoridades sanitarias advierten que se espera un crecimiento de los casos en el resto del país.

Autoridades sanitarias de todo el país se reunieron hoy en el Hospital Garraham para tratar la problemática.

«La característica que tiene es que se adelantó entre tres y cuatro semanas a la estacionalidad que tenía, si comparamos con los años pre-pandemia. Lo que tenemos es una circulación adelantada, y siempre que tenemos virus sincicial respiratorio ocasiona las internaciones por bronquiolitis, principalmente en menores de dos años«, explicó la directora Nacional de Epidemiología e Información Estratégica, Analía Rearte.

La reunión que mantuvieron hoy autoridades bonaerenses y de la Ciudad de Buenos Aires con la participación virtual de más de 1.200 referentes sanitarios de todas las provincias, se centró en analizar la situación por la mayor circulación de virus respiratorios y el fortalecimiento de la respuesta federal ante el alza de consultas por bronquiolitis.

La bronquiolitis es una enfermedad que afecta las vías aéreas pequeñas (inflamación de los bronquiolos), provoca distintos grados de dificultad para respirar y se manifiesta con agitación, tos, decaimiento, dificultad para alimentarse o dormir.

Al no existir tratamientos para el virus (no hay jarabes ni antibióticos), es fundamental controlar que el compromiso respiratorio no afecte la oxigenación normal y asegurarse de que el bebé pueda alimentarse e hidratarse lo suficientemente bien, pese a la dificultad respiratoria.

Los síntomas:

Según el Ministerio, se sospecha que un bebé tiene bronquiolitis si tiene uno o más de estos signos: respiración muy rápida; aletea la nariz; se le hunde el pecho o las costillas al respirar y se queja mientras respira.

Asimismo, si al bebé se le entrecorta la alimentación o le cuesta prenderse al pecho; está irritable o le cuesta dormirse; si tiene presenta color azulado en la piel, las uñas o los labios, debido a la falta de oxígeno (cianosis), en cuyo caso se necesita tratamiento urgente.

Los especialistas en salud pediátrica, señalaron que es imprescindible:

Mantener la lactancia

Cumplir con el Calendario Nacional de Vacunación

No exponer a los niños al humo del cigarrillo ni de braseros o estufas a leña

Higienizar frecuentemente, con agua y jabón, los elementos del bebé (chupetes, juguetes) y las superficies donde se lo cambia o donde se preparan sus alimentos.

Practicar el lavado de manos frecuente, a los niños y a los convivientes, con agua y jabón; se puede reforzar la higiene con alcohol en gel.

Ventilar los ambientes de la casa al menos una vez al día; mantener alejados a los bebés de las personas que están resfriadas o tienen tos.

Si los cuidadores principales tienen alguna infección de las vías respiratorias, deben lavarse las manos, especialmente antes de alzar, cambiar o alimentar al bebé. Pueden usar el tapaboca como medida de apoyo, para evitar el contagio por secreciones.

No se debe colocar tapaboca en los niños menores de 2 años.

En los niños con más riesgo de bronquiolitis grave (menores de 3 meses, prematuros, con enfermedades crónicas) no está recomendada la asistencia al jardín maternal.