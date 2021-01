El presidente de la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, ratificó las medidas de protesta anunciadas.

«El paro sigue», dijo el dirigente del campo tras la reunión de la Mesa de Enlace que reúne a los sectores del agro, y precisó que el anuncio oficial del gobierno respecto de la reapertura parcial de las exportaciones de maíz, ocurrió una vez comenzada la huelga.

Explicó que el cambio dispuesto por el Gobierno habilita la exportación de 30 mil toneladas por día e insistió en que ese monto aún no es suficiente.

«Significa un buque chico por día, es una medida escasa, la vamos a analizar desde cada entidad y después en conjunto para decidir los pasos a seguir», aclaró.

«Hay 10 millones de toneladas y se necesitan un millón y medio para consumo interno. El abastecimiento es lo primero que tiene que estar garantizado, pero por eso no tiene que cerrarse la exportación«, agregó.

Por su parte,el presidente de otra de las entidades de la Mesa de Enlace, Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes, también se refirió a la modificación y se mostró en la misma dirección que su par.

«A las 0 comenzamos con el paro y se está desarrollando. Esta resolución salió después de la medianoche, pero nosotros necesitamos la eliminación total».

«El problema acá no es solo el tonelaje, sino la idiosincrasia intervencionista, esto es lo que pensamos que no funciona y no hace bien al mercado. Toda esta voluntad de intervención no la aceptamos porque la historia muestra que nos lleva a un sistema de corrupción. El espíritu de la medida es intervenir y controlar el mercado«, añadió.

Contenido de La Nación