“El 911 es la puerta de entrada a cualquier emergencia que tenga el ciudadano, si eso no funciona, no funciona todo lo demás. Entonces quienes atiendan esa llamada tienen que integrar un cuerpo especial, capacitado, para que no termine la decisión en manos de personas que no pueden estar más en la calle y las mandan ahí”, había dicho la presidenta del PJ,, al comentar la iniciativa que pretenden aportar al gobierno.

El proyecto en cuestión intentará crear, por ley, la Auditoría de Control y Transparencia Institucional del CEO 911, como organismo externo al Ministerio de Seguridad, bajo de la órbita del Poder Legislativo.

Contará con un coordinador ejecutivo, con legitimidad de gestión y/o académica y antecedentes vinculados a seguridad ciudadana.

Además, formarán parte del equipo auditor representantes de instituciones que certifiquen y demuestren experiencia en los temas que quiere legislar el proyecto de ley y especialmente en materia de: Sistemas Informáticos, Seguridad Ciudadana, Atención al Público, Derechos Humanos, Violencia intrafamiliar, Perspectiva de Género y Estrategias de Mediación:

a) Dos representantes de Universidades (públicas y/o privadas).

b) Dos representantes de Organizaciones de Derechos Humanos y/o de la Sociedad Civil que en sus estatutos manifiesten pertinencia en las problemáticas que compete.

c) Cuatro representantes de los municipios de la Provincia: uno por la zona Este, uno por la zona Sur, uno por Valle de Uco y otro por el Gran Mendoza.