Hoy murió por Coronavirus que le produjo una «Neumonía bilateral grave» el director de Criminalística y Asuntos Forenses de la Gendarmería nacional Orlando Caballero, quien era clave en una pericia en el Caso Nisman, que sostenía que el fiscal federal no se había suicidado. La muerte se produjo tras casi un mes de internación por covid-19 y a raíz de distintas complicaciones.

El fallecimiento de Caballero impide uno de los pasos claves de la causa Nisman, que fue escandalosamente esquivado por el fiscal Eduardo Taiano y el juez Julián Ercolini: es decir, convocar a los peritos de la Gendarmería a que declaren en el expediente como testigos, bajo juramento.

En la madrugada de este miércoles falleció en el Hospital Militar el comandante general Orlando Caballero, director de Criminalística de la Gendarmería Nacional y uno de los principales responsables del peritaje de la fuerza que sostuvo que Alberto Nisman fue asesinado.

El trabajo que encabezó Caballero sobre Nisman contradijo todos los estudios anteriores, incluyendo los que hizo el Cuerpo Médico Forense (CMF).

El gobierno actual, en el marco de una revisión de las metodologías, tiene bajo la lupa aquel peritaje y está trabajando con científicos de primer nivel en el análisis de lo que se hizo. Se supone que pronto se conocerán los resultados.

Al cumplirse prácticamente el sexto aniversario de la muerte de Nisman, la causa no ha avanzado: se supone que al fiscal lo mató un comando, pero no se pudo identificar hasta el momento a nadie que haya entrado al edificio, cómo se pudo ingresar a un departamento que estaba cerrado por dentro y menos todavía a un baño en que el cuerpo quedó apoyado contra la puerta y casi no permitía abrirla.

La muerte de Caballero impedirá igualmente que defienda el estudio forense de Gendarmería Nacional.