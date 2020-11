La encontraron desvanecida en su auto, y sus vecinos llamaron al SAME preocupados por la salud de la actriz.

La actriz de 79 años fue encontrada este miércoles con pérdida de conocimiento adentro de un vehículo en el barrio de Belgrano, donde ella reside. Los vecinos se preocuparon por la artista y llamaron de inmediato al SAME. De manera urgente la trasladaron al centro médico.

“En un principio se pensó lo peor, pero después vieron que respiraba y la llevaron al Hospital Pirovano«, informaron los medios nacionales.

En el hospital, los médicos realizan los estudios correspondientes para ver su cuadro de salud en general y averiguar por qué motivo perdió el conocimiento. Se espera que en las próximas horas el equipo de profesionales del Pirovano entregue un parte médico sobre el estado de Lapacó, ya que hay una gran preocupación.

Como muchos artistas, Claudia no pudo trabajar por la pandemia y estuvo recluida en soledad en su departamento del barrio de Belgrano durante estos meses de cuarentena. Esta situación no fue nada fácil de sobrellevar.

“No puedo ver a mis hijos ni a mis nietos. Mi nieta mayor está esperando una beba para la primera semana de agosto y no la puedo ver. Y al no tener celular, ni computadora, ni nada, no la puedo ver por camarita. A ella y tampoco a los otros”, había declarado recientemente en una entrevista.