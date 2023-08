A 48 horas de las PASO, el blue cerró la semana en alza

En Mendoza, el dólar blue cerró la jornada con un incremento de $3 pesos.

En las diferentes cuevas mendocinas, quedó a $607 para la venta, en promedio.

La brecha con el dólar mayorista se ubica en 110,54%.

En tanto que el Banco Central cerró la jornada con ventas 97 millones de dólares en el mercado único y libre de cambios (MULC), mientras que en el balance semanal dejó un saldo negativo de 225 millones de dólares.

El dólar agro aportó liquidaciones por 153 millones de dólares, mientras que en los últimos cinco días los ingresos del PIE sumaron 513 millones de dólares.

En lo referido al tipo de cambio, el dólar minorista cerró a $300 promedio, con un incremento de $1,19 respecto al último registro, y así marcó un avance semanal de $7,80, equivalente a una suba de 2,66%.

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) cede 0,4%, a $596,05; mientras que el MEP gana 2,3%, a $542,27.

En el mercado mayorista, la moneda estadounidense finalizó con un incremento de $1,15 respecto al cierre previo, en un promedio de $287,35, mientras que en la semana mostró un incremento acumulado de $8 (+2,86%).

En tanto, el Dólar Solidario y Dólar Tarjeta -que cuentan con una alícuota 30% de impuesto PAÍS y de 45% de percepción de ganancias- se ubicaron en $511,35, mientras que para compras superiores a 300 dólares -que posee un impuesto adicional de 25%-, cotizó a $584,40.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 477 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 64 millones y en el mercado de futuros Rofex por US$ 1.226 millones.