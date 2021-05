“El acuerdo es un esfuerzo muy grande por parte de los exportadores pero a la gente no le va a servirporque de las 8 mil toneladas de carne mensuales que se ponen a disposición; en Argentina se consumen 175 mil toneladas de carne. Esto representa solo el 4%” opinó el titular de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), Miguel Schiariti.

El acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Desarrollo Productivo y las entidades exportadoras y frigoríficas de carne vacuna entró en vigencia este miércoles, con 11 cortes disponibles a precios accesibles hasta fin de año en hipermercados. Por su parte el Mercado Central tendrá un acuerdo específico y se agregará un sistema itinerante de comercialización de carne en municipios.

“El 4% puesto en hipermercados no le sirve a la gente de bajos recursos porque no compra allí“ agregó Schiariti y amplió: “No entiendo porque el Gobierno insiste con este plan porque uno va a buscar este producto y no lo encuentra en la góndola“.

Al respecto ejemplificó que en toda la góndola solo el 4% del ofrecimiento en hipermercado será de los cortes a precios acordados.