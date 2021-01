Así pudo corroborarlo el móvil de Canal 8, que lograron presenciar las acciones que realiza una patrulla de Gendarmería Nacional perteneciente al Escuadrón 28 de Tunuyán.

La idea es la misma que pusieron en marcha los uniformados a poco de iniciarse las medidas de prevención y concientización por la pandemia en todo el territorio nacional.

En esta ocasión, a instancias del Ministerio de Seguridad y siguiendo instrucciones de la superioridad, la movilidad de Gendarmería recorre las calles del departamento con un texto repetido por megafonía, por el que se insta a la ciudadanía a mantener las condiciones de distanciamiento y a reducir la movilidad innecesaria, a efectos de mitigar las posibilidades de contagio.

La iniciativa busca recordar a la población la necesidad de apelar al civismo porque, aunque no parezca, el problema no sólo no ha terminado; sino que podría agravarse si no logramos a pelar a la conciencia social de todos y cada uno.

