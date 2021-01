“Nosotros tenemos votado un no inicio para el 2021 según el plenario de diciembre, que tenemos como plan de lucha en el marco de que el Gobierno cerró la paritaria”, dijo Laura Espeche, Secretaria de Acción Social y vocera del SUTE.

“No vamos a iniciar las clases hasta que el Gobierno no haga otra propuesta salarial que recomponga nuestro salario que viene congelado desde 2019, y ahora en medio de un tarifazo brutal como el que estamos viviendo”, destacó.

Por otra parte, en la Dirección General de Escuelas aseguran que “por ahora” no hay riesgo en el inicio de clases. “Ya está el cronograma y a partir del 1 de marzo comienzan las clases, es todo muy cambiante y no estamos reuniendo con el sindicato. La semana pasada se reunió (José) Thomas –titular de la DGE- con el Consejo Federal y están viendo la situación epidemiológica”, sostuvo Gabriel Sciola, subsecretario de Administración de la DGE a Los Andes.

Por estas horas, se mantiene una tensa reunión en la subsecretaría de Trabajo.

La DGE, en tanto asegura que el cronograma se respetará, por el cual el 8 de febrero los docentes deberían volver a las escuelas, el sindicato se planta no sólo en una mejora salarial sino también en las condiciones de salud para el regreso a clases que está programa para el 1 de marzo.

Se avanzó en la conformación de una comisión mixtacon representantes del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) y del Gobierno para analizar los pasos a seguir cuya conformación podría cristalizarse hoy en la Subsecretaría de Trabajo, en una de las reuniones por paritaria no salarial que hay pautada.

“Le planteamos al Gobierno que el gremio quiere participar de todo el proceso de retorno a clases, y eso incluye todo: cómo tienen pensada la bimodalidad, las vacunas”, indicó Laura Espeche.

Sobre las vacunas, la representante gremial expresó que “ha salido un anuncio a nivel nacional que se van a vacunar a los docentes en febrero pero nosotros no hemos tenido ni una sola novedad, no sabemos cómo se va a implementar en la provincia, cómo se piensa hacer, qué va a pasar con el caso de los docentes que no se piensan vacunar”.

En este sentido, la DGE tampoco tiene precisiones con respecto al calendario de vacunación a docentes, que entre los 4 niveles, titulares y suplentes son alrededor de 52 mil personas. “El SUTE planteó si teníamos novedades sobre las vacunas y quedamos en confirmar con Salud a ver si hay novedades al respecto. No han planteado ese condicionamiento para el retorno,por eso la comisión mixta entre gobierno y sindicato para el regreso a clases”, comentó Sciola, de la DGE .

Desde el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes indicaron a este medio que “mientras vayan llegando dosis, será para todo el sistema de salud, seguridad y educación, pero eso dependerá de la llegada de vacunas. No hay más información sobre esto”.

“Todo está sujeto a que lleguen vacunas y lleguen en las cantidades que se necesiten. Al llegar pocas, se planteó este sistema escalonado en donde se priorizó a quienes están en contacto con las personas que tienen COVID-19. Decían que aproximadamente el 20 de enero llegarían 2 millones y de ahí se verá cuántas les tocarán a Mendoza, y ver cómo será el escalonamiento”, indicaron.