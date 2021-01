River Plate visitará esta noche a Palmeiras, a las 21.30, buscando dar la vuelta las semifinales de la Copa Libertadores luego de perder el encuentro de ida por 3 a 0, y el entrenador Marcelo Gallardo ya avisó que para poder dar vuelta las cosas se necesita «una noche épica«.

Desde que Gallardo es el entrenador del primer equipo, River Plate disputó siete mano a mano contra equipos de Brasil, de los cuales ganó seis. Además, está invicto en las series que tuvo que definir en el vecino país, como le toca en esta ocasión, avanzando en las cuatro veces que definió como visitante.

El encuentro entre el Verdão y el Millonario está pautado para las 21.30 (hora argentina y brasileña) en el Allianz Parque y el conjunto argentino necesita por lo menos tres goles y terminar con su valla en cero para llevar el trámite a los penales.

Lógicamente, el Muñeco pondrá lo mejor que tiene a disposicion y, aunque no dio demasiadas pistas, se espera que arme una línea de tres zagueros en el fondo con dos carrileros lanzados al ataque para intentar llevar las acciones a territorio rival.

Gallardo no confirmó el equipo, pero no podrá contar con Jorge Carrascal que fue expulsado en el partido de ida. Quien regresará respecto al encuentro ante Independiente por la Copa Diego Maradona será Enzo Pérez que no estuvo ante el Rojo por haber sido expulsado contra Boca.

La probable alineación visitante estaría conformada por: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Robert Rojas, Javier PInola, Fabrizio Angileri; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz; Matías Suárez y Rafael Borré.

Por su parte, Abel Ferreira armará un 11 similar al del primer encuentro, aunque no podrá contar con el suspendido Patrick de Paula (quien también padece una molestia física) ni con el atacante Gabriel Veron.

Así las cosas, los brasileños alistarían a: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez, Matías Viña; Danilo, Zé Rafael, Gabriel Menino; Rony, Gustavo Scarpa y Luiz Adriano.

El historial oficial en San Pablo favorece claramente a Palmeiras, que se impuso en dos de los tres encuentros que se jugaron ante River, mientras que el otro finalizó en empate.

El encuentro se podrá ver por ESPN 2 y Facebook Watch de manera gratuita.