El Ministro de Salud de la Nación dijo anoche a TN que «no vamos a dar ninguna vacuna que no tenga todos los atributos que tenga que tener un procedimiento tan masivo como es una vacunación».

No obstante insistió en que no será obligatoria: «Va a ser voluntaria, como es la primera vez y no hay experiencia decidimos dejarla fuera del calendario, con lo cual no es obligatoria. Pero mientras más personas se vacunen significa cortar la cadena de transmisión«, agregó.

Más allá de la confianza que genera la vacuna de uno u otro laboratorio, González García dijo que «no se va a poder elegir la vacuna, todas las que estén disponibles van a estar aprobadas y autorizadas por el Gobierno argentino«.

Ginés informó que el Estado apunta a vacunar a 28 millones de personas con dos dosis. Además, especificó que la prioridad estará puesta no solo en «bajar la mortalidad» sino también en reducir los contagios.

«Será una vacuna que haya pasado todas las pruebas«, insistió e informó que se hará un seguimiento durante todo un año a un porcentaje de los vacunados para medir datos referidos a la duración de la inmunidad y los niveles de anticuerpos.

El ministro de Salud aclaró que entre las razones para decidir que no sea obligatoria se encuentra también la política: «Que no lo usen como grieta«.