En este caso, según testimonian grabaciones de audio y de video que desde hace tiempo circulan en las redes sociales, demuestran que a determinadas horas de la noche, existen zonas que son “tierra de nadie”.

Un nuevo episodio se viralizó en la página de Facebook Robos Tunuyán en las últimas horas –en este caso, en el Barrio Venezuela– y registra numerosos comentarios.

Al decir de la página, «vecinos del barrio Venezuela viven con miedo tras un nuevo episodio de violencia que quedó registrado en videos enviados a nuestra página. En las imágenes se puede ver a dos grupos enfrentándose a botellazos, mientras algunos exhiben armas de fuego, generando caos y temor en la zona. Según denuncian los habitantes, esta no es la primera vez que ocurren hechos similares. Afirman que el lugar se ha vuelto un punto de conflicto constante y que, además, se realizarían actividades ilegales vinculadas a la venta de sustancias prohibidas. A pesar de las reiteradas llamadas a la policía y las denuncias presentadas, aseguran que las respuestas son escasas o nulas. Los vecinos, cansados de vivir entre la violencia y la impunidad, exigen una respuesta inmediata de las autoridades para recuperar la tranquilidad en el barrio».

No es ésta la primera vez, que los propios vecinos graban con sus teléfonos los numerosos hechos de inseguridad. No hay que ser magister en la materia, para darse cuenta que si la misma gente de Tunuyán genera contenido específico y titula supágina como «Robos Tunuyán» en las redes, resulta alarmante. Y , por otra parte, que los funcionarios de seguridad se justifiquen -de tanto en tanto- con el consabido “pasa en todo el país”, ya no satisface a nadie.

Como si fuera poco, y hasta como anécdota, un familiar de alguien de nuestro equipo de trabajo, ya sufrió cuatro robos en su vivienda. Y no fue en el Barrio Venezuela.

En una palabra, teléfono para Mercedes Rus. Las imágenes, en este enlace.