«En Mendoza, en las redes sociales, se entendía que pasábamos a la Fase 1. Ya no usamos esa terminología y el Presidente coincide en nuestra interpretación, que es buena. Las provincias que tenían habilitadas actividades en ASPO podían seguir con esas actividades«, explicó Rodolfo Suarez, tras la reunión con el presidente.

Alberto Fernández aceptó que Rodolfo Suarez mantenga en Mendoza «casi todo igual», como el gobernador había anunciado un día antes.

Suarez por su parte no insistió con el pedido de autorización nacional para que haya más flexibilizaciones de la cuarentena, algunas de las cuales acababa de autorizar cuando se conoció el decreto nacional.

Estas concesiones mutuas resumen la reunión que hoy mantuvieron en la Casa Rosada, después de una jornada en la que hubo fuertes cruces por la decisión de Suarez de «no volver a Fase 1» , luego del DNU que retrotrajo a Gran Mendoza, Tunuyán y Tupungato a la etapa de «aislamiento voluntario».

El gobernador explicó los alcances de la reunión a los cronistas de la Casa Rosada, poco después de que concluyera, y no se hizo cargo de ninguna maniobra política para dejar mal parado al Gobierno Nacional.

«Lo que dije en la conferencia de prensa, y ratifiqué ahora, es que hubo un DNU que nosotros conocimos el domingo, y en los días anteriores tuvimos un dialogo permanente con el ministro De Pedro, en relación al tema«.

Sin embargo, esto no significa que el gobernador pueda habilitar reuniones familiares, celebraciones religiosas y otras actividades, como se había establecido poco tiempo antes del DNU presidencial. Era algo que tenía previsto pedir hoy el gobernador, pero no lo hizo. «La situación epidemiológica se revisa día a día, vamos a ver la evolución en los próximos días. En Mendoza estamos en una meseta, pero es una meseta alta y no es lo que queremos tener. Vamos a ver la evolución para hacer el pedido», expresó.

