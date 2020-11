El tema convocante fue el reciente tratamiento del presupuesto mendocino 2021, aunque también charlaron de política.

En entrevistas separadas, por cuestiones de agenda, y en una charla adulta sin agresiones al adversario, ambos diputados respondieron las mismas preguntas, en lo que bien podría haber sido un encuentro de amigos en un café mendocino.

Cuando comenzó a disiparse la polvareda que levantó la discusión sobre el roll over y el presupuesto para obra pública que pedía el oficialismo, y que negó la oposición, los principales referentes en la Cámara de Diputados de Mendoza accedieron a dar sus puntos de vista en diálogo con “La Banda” de Radio 2.

“Hay que pensar en los intereses de Mendoza, y hay que respetar las propuestas que hace el Poder Ejecutivo; que son los que tienen la responsabilidad de gobernar”, abrió la charla, Andrés Lombardi, líder del oficialismo en la Cámara.

“La implicancia económica, sin dudas, es la no autorización al financiamiento. En eso, hay muchas obras, por ejemplo, ahí en Tunuyán, que se van a quedar desfinanciadas. El CIRSU es uno de ellos, para la gestión de los residuos sólidos urbanos que va al Valle de Uco, para mejorar este consorcio. También había recursos para mejorar AYSAM. Tunuyán tiene problemas de cloacas y sin financiamiento internacional es imposible hacer las inversiones necesarias”

“Tres cosas se discutían ayer que eran importantes. La primera era el equilibrio fiscal entre recursos y gastos corrientes. Si nos dicen, bajen impuestos, congelen el impuesto automotor, impuesto inmobiliario, etc., recauden menos y, por otro lado; nos están pidiendo que demos aumentos paritarios a los empleados estatales, las cuentas se desequilibran, como pasó con Paco Pérez, que daba grandes aumentos y después no podemos pagarlos”, dijo Andrés Lombardi.

Por su parte, el presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Gómez, expresó que “Lo que ha existido básicamente es una falta de oportunidad por parte del oficialismo de escuchar una propuesta diferente, de una alternativa de trabajo diferente a la que planteaban ellos, y bueno, lamentablemente no se ha podido dar ese diálogo no por culpa nuestra ni de los bloques opositores; sino porque básicamente el gobierno no ha querido escuchar otra cosa que la de su presupuesto”.

En este sentido, Andrés Lombardi señaló que “La posibilidad del roll over, que tiene una implicancia menor en el presupuesto, que es la posibilidad de tomar una deuda nueva para pagar una deuda vieja. Hay que respetar -por ley- que la deuda nueva tenga mejores condiciones que la deuda vieja. Todas las provincias lo hacen, y el gobierno nacional en forma permanente. Entonces, ¿por qué ponerle esa traba al gobierno? Al no autorizar eso, el gobierno queda preso de renegociar la deuda con el mismo acreedor.”

Sobre el particular, Germán Gómez respondió a La Banda: “Ellos querían los 350 millones de dólares de endeudamiento para obras y un rollover de casi once mil trecientos noventa millones, que permite esta mecánica de atender el cumplimiento de obligaciones para el ejercicio 2021. Nosotros les ofrecimos la misma cantidad, con otras condiciones y en relación al programa de obras, que eso es un programa diferente al presupuesto provincial. Nosotros propusimos que el problema de inversiones en materia de riego de un fondo saudí lo redistribuyéramos. Pero esa propuesta no fue ni siquiera analizada.”

Sin embargo, Lombardi amplió sobre el particular, añadiendo: “Nos acompañaron todos los otros partidos la oposición. El Partido Intransigente, Protectora, la línea de Ramón y la de Mario Vadillo. Es decir, con la oposición hubo diálogo. Con los únicos que no se pudo acordar, es con el partido de oposición. En eso, hay una presidenta del partido que es la que conduce, que es Anabel Fernández Sagasti. Entonces es ella la que tiene que dar las explicaciones. Pero no explicaciones absurdas como por ejemplo dentro de los 350 millones de dólares, hay 100, que viene de un fondo de desarrollo saudí. Y cuestionan eso, y ella, como senadora nacional, ayer lo votó a favor en el congreso nacional, y en la provincia lo votaron en contra.”

“Insisto en que hay que ser coherentes. Decir una cosa, hacerla y opinar en Mendoza de la misma forma que se opina a nivel nacional”, dijo Lombardi.

Sobre esto, el diputado Germán Gómez aclaró a Radio 2 que “El capricho del oficialismo era que si o si, necesitaban los 350 millones y el roll over. Nosotros ya habíamos anticipado que no podíamos por la situación financiera que atraviesa la provincia, que no es sencilla ni fácil de resolver, pero sí entendíamos que había la necesidad de hacer obras. Y por eso les ofrecíamos acompañar en la reubicación de obras. Muy pocas veces se han tratado, diría que nunca, tres leyes como la de avalúo, la de impositiva y luego presupuesto en un mismo día. Nosotros proponíamos avalúo e impositiva y luego presupuesto, pero jamás nos aceptaron un cuarto intermedio para acercar nuestros equipos técnicos y puntear de manera precisa que obras podríamos priorizar dentro de los 80 millones, y bueno, ese trabajo de consenso político que existe en cualquier democracia; no se dio. Acá lo más grave de todo es que no ha habido ese diálogo político que es tan necesario para llevar adelante una gestión de gobierno”

“No basta ganar elecciones, sino que también deben construirse consensos”, declaró Germán Gómez.

“No obstante, hemos ofrecido el diálogo y colaborar con el gobernador. Y vamos a seguir en esta posición las veces que sea necesario. Pero no nos podemos sentar solos”. Y cerró “Ojalá el oficialismo razone y vea la necesidad de contar con estas herramientas en un proceso que va a ser de suma importancia para reactivar la economía provincial”.

Obviamente, también se habló de política con los diputados que lideran en la cámara baja, sus respectivas posiciones.

En este tenor, se le preguntó a Lombardi sobre la salida de parte del Partido Demócrata de la coalición oficialista, y dijo:

“El partido Demócrata viene permanentemente perdiendo dirigentes y no hay una renovación cierta. Gran parte de los que están hoy en el Pro tienen ese origen como Omar De Marchi, Jorge Difonso y Josefina Canale y se han ido perdiendo todos esos espacios. Me parece que tienen que tener otra lectura de la realidad provincial. Abogamos a que ellos vuelvan, que entiendan que el desafío de construir una provincia más institucional lleva a que uno conforme frentes”.

En tanto, Germán Gómez no eludió la repuesta sobre el eventual desapego del sector liderado por los hermanos Félix del acuerdo de Fernández Sagasti por la presidencia del PJ mendocino.

“La idea en las próximas elecciones es ser nuevamente una alternativa para todos los mendocinos llevando un programa de gobierno y dentro de cuatro tener una muy buena propuesta”

“Hoy el peronismo, más allá de un proceso normal en cualquier partido, es un hecho histórico en que nos marca el tener una presidenta mujer y nos diferencia de otros partidos donde esta situación no se ha dado. Hoy el peronismo está gestionando. Está en otra situación centrado en los problemas que tiene Mendoza y la Argentina. Creemos que no era el momento de generar internas o un proceso eleccionario para determinar las autoridades del partido”.

