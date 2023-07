¡Apareció el ganador del Telekino!: estuvo a horas de perderlo todo

La persona que compró el cartón ganador del Telekino apareció a poco de cumplirse el plazo para reclamar el impresionante premio.

Así lo confirmaron desde el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, no pueden precisar datos sobre su identidad, ya que decidió permanecer en el anonimato. Además, las autoridades señalaron que el premio recibe un descuento cercano al 30%. Con ese impuesto, el afortunado se alzará con cerca de 350 millones de bolsillo.

El nuevo millonario sólo tenía 10 días hábiles para poder reclamar los premios y pasó 10 jornadas sin comunicarse con el organismo mencionado.

A horas de que se cumpla el plazo del reglamento del Telekino, la persona pudo identificarse con su cartón para adjudicarse los millones de pesos, junto con dos casas, tres autos, un viaje por Argentina y otro por Europa.

Euforia en la agencia de Quiniela

Durante la última semana, el local de Quiniela colocó con orgullo los carteles de”vendimos el Telekino ganador”, y “$500 millones para uno de nuestros apostadores, ¡felicitaciones!». Además, sumaron una decoración con globos de «millonarios» para alentar a nuevos apostadores.

Marcela, dueña de la agencia, brindó declaraciones a los medios y remarcó que «aproximadamente se venden 150 cartones por semana». Del mismo modo, consideró que el afortunado no sería «un cliente fijo, sino alguien de paso».

Un dato no menor es que los vendedores del cartón se ganan un 1% del premio como «estímulo», y no podrían recibir este beneficio si la persona ganadora no se presenta a cobrar ante las autoridades con el cartón.

Y como el misterioso jugador decidió presentarse directamente en la sede de Instituto Provincial mencionado, en La Plata, no pasó por el comercio. «Estamos esperando una propina, los que juegan siempre prometen traernos algo para darles suerte«, comentó una de las empleadas de la agencia varelense al medio local.

Finalmente, desde Telekino anunciaron que el próximo sorteo del 16 de julio tiene un pozo estimado de 70 millones de pesos, junto con una casa estilo americana y un auto 0KM. El valor del cartón es de 600 pesos.

Por otra parte, la Lotería de Santa Fe informó que durante la última edición del Quini 6, que se realizó en la noche del miércoles, hubo dos apostadores que se ganaron más de $300 millones al acertar las seis cifras en dos jugadas diferentes. Ahora, el próximo sorteo acumula más de 800 «palos» entre todas las modalidades.

En primer lugar, un apostador de la localidad bonaerense de Belén de Escobar se llevó más de $260.000.000 acertando a las seis bolillas de la modalidad «La Segunda» del Quini 6. Como consecuencia, el agenciero vendedor del ticket ganador se adjudicó más de $2.800.000 en concepto de «premio estímulo».

Y solo unos minutos más tarde, un apostador de la localidad de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, se llevó más de $40.000.000 en la modalidad «Siempre Sale». Ante esa fortuna, el agenciero vendedor del ticket se quedó con más de 400 mil pesos por el mencionado «premio estímulo» de la Lotería de Santa Fe.