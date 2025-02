El ex intendente de Luján de Cuyo, Carlos López Puelles, fue condenado a pagar una millonaria indemnización a su ex pareja por haber ejercido violencia de género contra ella. El resarcimiento ascendería a unos $ 60 millones, los cuales el ex jefe comunal del Frente para la Victoria deberá abonar a su ex esposa y a su propia hija.

La resolución fue firmada días atrás por la jueza del Décimo Juzgado de Familia de Luján de Cuyo, María Belén Guerrero, quien resolvió que López Puelles era culpable de haber ejercido violencia de género, específicamente violencia psicológica, en contra de su expareja y de su hija.

López Puelles fue director General de Escuelas durante la gobernación de Celso Jaque y en 2011 fue electo intendente de Luján de Cuyo por el espacio justicialista del Frente de Todos.

En medio de una conflictiva separación de su ex pareja, el dirigente político fue denunciado por su ex mujer y su hija a comienzos de 2016. Las denunciantes plantearon una demanda por daños y perjuicios a raíz de haber sufrido violencia psicológica y económica.

La magistrada concluyó “en forma indubitable” que el ex intendente de Luján “durante la vida en común del grupo familiar ejerció violencia contra las actoras, principalmente del tipo psicológica, y en ocasiones física y provocándoles daños emocionales”.

“Existen elementos de convicción suficientes de que esas conductas fueron desplegadas por el demandado en el marco de una relación asimétrica de poder entre él y las actoras, configurándose así la violencia en contexto de género”, agregó Guerrero.

Esta resolución se trata de una sentencia en primera instancia y López Puelles podría apelar el fallo, por lo que los montos de la indemnización aún no quedaron fijos.

Paralelamente, existe otra demanda judicial en el ámbito penal contra López Puelles, también iniciada por su ex pareja. Se trata de una denuncia por coacciones en contexto de violencia de género. La mujer relató que el hombre la amenazó con revelar «secretos familiares y laborales» si ella no aceptaba dividir los bienes según el criterio que él quería. En 2017, en una discusión telefónica en la que ambos pugnaban por el reparto de bienes, Puelles habría amenazado con revelar secretos de la mujer si ella no accedía a firmar algunos documentos en los que le cedía «dos casas y algunos vehículos«, entre otras cosas.

Esa demanda penal se encuentra elevada a juicio oral con fecha de audiencia para abril de este año.