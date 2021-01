La Casa de la Mujer ha visto multiplicada su actividad por el incremento de casos que reciben desde diciembre y lo que va del año.

En este sentido se expresó Gabriela Graneros, directora de Derechos Humanos de la Municipalidad de Tunuyán, quien señaló que «la situación se ha agudizado y esto tiene que ver con la época de las fiestas. Aunque por otro lado, las comisarías y las fiscalías nos llaman, ya que en estas fiestas y reuniones se produce mucha más violencia».

«Hemos terminado el 2020 con mucho más trabajo, tanto en el Área de la Mujer como en la Casa de la Mujer, que es el refugio donde hacemos la protección integral para acompañar a las mujeres víctimas de violencia, y a sus hijos».

«En esta época de vacaciones y de licencias, hemos tenido que afectar a profesionales y colaboradores para poder atender a la demanda de casos que tenemos. Sin olvidar que el refugio también recibe a personas de San Carlos y Tupungato porque muchas veces la violencia es tan extrema, que necesitamos abrir las puertas para acoger a las víctimas»

«Tenemos un promedio de tres denuncias nuevas por día«, alertó la funcionaria.

«Nosotros ingresamos los casos en nuestro banco de datos, pero sin olvidar que tenemos casos de días anteriores, meses e incluso años anteriores; que siguen en un circuito de violencia que vuelven a consultarnos o a pedir asistencia. Además de una situación permanente que aparece, que es la económica«.

El problema es que «mujeres que sufren violencia, que por no tener trabajo, por no tener dónde ir, o no poder dar de comer a sus hijos; vuelven a la situación otra vez, hasta que se vuelve a complicar y necesitan ayuda«.

Finalmente, la funcionaria insistió en que no necesariamente la persona que vive la situación de violencia de género puede pedir ayuda, sino que «cualquier vecino, amigo, familiar o persona que ve una situación puede llamar inmediatamente al 911 o al 144 que, a su vez, nos van a llamar a nosotros». Y reiteró dirigiéndose directamente a las víctimas:

«Si tenés alguna duda, estás pasando una situación, necesitás informarte, o necesitás sentirte más segura; agendalo: 2622 221132. Nos llamás y nosotros te damos un turno y los profesionales te van a asesorar«.