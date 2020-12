Una prueba de esto es el crecimiento de nuevos contagios en la ciudad de Buenos Aires, en que volvieron a crecer exponencialmente los casos detectados.

El pasado viernes hubo 466 casos, un 50% más que el de la semana anterior. Los expertos alertan sobre el riesgo de descuidarse, porque la cantidad diaria sigue siendo alta. Y estudian el efecto de las aglomeraciones.

No es ningún secreto que, a partir de algunos sucesos como el velatorio de Maradona, o las marchas de apoyo y rechazo a la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, se reavivaron la discusión sobre si la sociedad se relajó, y esto contribuye al crecimiento de casos; o la antinomia entre quienes consideran que, si no se testea, no se detecta y quienes sostienen que –a pesar de los testeos- no hay contradicciones.

Lo cierto es que, en la ciudad de Buenos Aires, que ofició desde un primer momento –junto con el AMBA- como termómetro de la evolución de la pandemia, ahora los números comenzaron a ascender nuevamente.

“El aumento de casos se vio en los últimos dos o tres días. Hay que ver cómo continúa la semana que viene”, dice un vocero del ministerio de Salud. Y agrega: “Siempre son muchos factores juntos, nunca hay uno solo. Por eso hay que ver cómo evoluciona para saber si se trata sólo de un retraso en la carga de casos”, destaca el mismo vocero.

Es en la carga de esos datos que podría estar la variación para el bioquímico Santiago Olszevicki, que aconseja mirar los promedios diarios a lo largo de una semana o quincena en lugar de ver las cifras día por día.

“Los fines de semana y feriados siempre se hacen menos tests porque los laboratorios no trabajan a su máxima capacidad. También se cargan menos casos, porque hay menos administrativos. Entonces, si hubo un lunes o un martes atípicamente bajos porque fueron feriados, después hay miércoles, jueves y viernes atípicamente altos”, explica Olszevicki.

“Estoy viendo que desde hace 72 horas los casos comenzaron a aumentar. Las autoridades dicen una cosa y, públicamente, hacen otra”, lamenta el jefe de Infectología de un hospital porteño, que prefiere mantener su nombre en reserva.

Para el infectólogo, “esos mensajes contradictorios y la realización de eventos masivos como el velatorio de Maradona generan que mucha gente se relaje y se descuide, o piense que le están mintiendo. Ahora hay que ver en diez días qué pasó con el fin de semana largo”. En la misma cartera sanitaria admiten que “tanta gente junta agrega riesgo sanitario”, pero también destacan que “tenés de tu lado que son concentraciones a cielo abierto”.

Rodrigo Quiroga, bioinformático e investigador asistente en el CONICET, observa en cambio que “ya pasaron demasiados días desde el velatorio de Maradona y no se vio un efecto importante. Si así hubiera ocurrido, se habría detectado entre siete y diez días después”.

Con todo, reconoce que está desacelerándose el descenso de casos, y lo asocia a que cada vez se toman menos recaudos en general, y no sólo en un evento puntual. “Si relajamos los cuidados, los positivos pueden volver a subir, incluso ahora en verano. Ya está pasando en Brasil, Colombia, Uruguay, Paraguay y Chile. Seguimos en un número de casos diarios muy altos, por lo que, si se incrementan nuevamente desde un piso tan elevado, va a ser complicado”.