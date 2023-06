Messi vendrá al partido de despedida de Juan Román Riquelme

«Iba a ser el partido en diciembre de 2019 la primera vez y él me llamó por teléfono para que no lo haga porque él no llegaba, porque estaba jugando. Cada vez que lo llamaba me decía que sí. Hablé con él hace dos horas y me dijo que el 25 de junio él iba a estar acá y que iba a ser un placer estar en La Bombonera. Para todos los bosteros será un honor tener al mejor del mundo y para muchos el mejor de todos los tiempos. Será un gran día«, dijo Riquelme esta tarde, al anunciar su partido de despedida.

El encuentro será el domingo 25 de junio. Además, el confirmó que contará con la presencia confirmada de Carlos Bianchi además del Lionel Messi.

«Tardé mucho tiempo en tomar esta decisión, pero estoy muy feliz de que cada vez falte menos para volver a entrar a la cancha más linda del mundo. Esperemos pasar un gran día«, dijo el gran futbolista.