Grabois vino a Mendoza y fue recibido por los candidatos mendocinos del PJ

El dirigente piquetero y precandidato presidencial de Unión por la Patria, Juan Grabois, fue recibido esta mañana por las autoridades del Partido Justicialista de Mendoza y por sus candidatos.

“En Unión por la Patria, Massa tiene límites. No podrá afirmar, por ejemplo, que los mapuches no son argentinos, porque el contexto no se lo permite”, dijo a la prensa.