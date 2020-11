A pesar de lo difícil que es llegar a la zona donde se hundió el submarino que transportaba 44 oficiales de la Armada, desde hace casi dos años se realiza una custodia digital de los restos y rige una prohibición para que cualquier embarcación se detenga en el lugar y sus alrededores.

Algunos de los familiares temen que, aunque de forma involuntaria, alguna embarcación de las que realizan “pesca de arrastre” no respete las restricciones y dañe los restos que podrían ser utilizados con fines periciales para conocer los motivos que derivaron en el naufragio.

El control es de manera satelital y se vigila el tráfico marítimo por la zona ya que todas las embarcaciones, por una disposición internacional, cuentan con un sistema de monitoreo satelital que permite identificarlas y seguir la ubicación y el trayecto.

El Servicio de Hidrografía Naval argentino es el responsable de transmitir las novedades, que se extiende desde el límite entre Brasil y Uruguay hasta la Antártida. Justamente en esa área es donde está hundido el ARA San Juan desde el 15 de noviembre del 2017.

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, confirmó hoy que el próximo 25 de noviembre comenzará la investigación por el hundimiento del submarino ARA San Juan en el marco del Consejo de Guerra para determinar las responsabilidades militares del hecho que cobró la vida de 44 tripulantes y del que mañana se cumplen tres años.

«El 25 de noviembre empieza el Consejo de Guerra«, afirmó el ministro en un reportaje concedido esta mañana a CNN Radio.

En ese marco, al ser consultado sobre si ‘hubiera sucedido lo mismo en su gestión’, Rossi respondió: «Sé que no hubieran pasado las cosas que pasaron después«. «Yo me hubiera puesto al frente de la investigación, no hubiera hecho acciones de inteligencia sobre los familiares. Todo eso no hubiese sucedido si yo hubiese sido ministro, de eso no tengo ninguna duda«, dijo el funcionario.