Preocupados por la suba de casos, los especialistas advirtieron la importancia de los primeros y segundos refuerzos, claves para evitar internaciones y cuadros graves de la enfermedad.

Volvió el coronavirus, aunque muchos hayan creído o sentido en su día a día que se había ido, que la pandemia por COVID-19 era un mal recuerdo y que solo se debía usar barbijos en interiores o transporte público.

El primer dato alarmante fue el que se publicó el domingo, cuando el Ministerio de Salud confirmó que en la última semana, del 8 al 15 de mayo, se registraron 47 muertes por coronavirus y 33.989 contagios, el doble de los casos de los primeros siete días de mayo: 17.646. En los últimos 14 días, los casos de personas con COVID-19 en la Argentina aumentaron el 182%.

De esta manera, los positivos aún suben sin freno y los expertos afirman que a esa cifra habría que multiplicarla por 8 o por 10, debido a que los registros oficiales no cuentan los asintomáticos que no se testean o quienes hacen los test caseros y no los registran. Con estas cifras, el total de infectados desde el inicio de la pandemia ascendió a 9.135.308, mientras que los decesos suman 128.776. Además, la cartera sanitaria indicó que, a la fecha, son 300 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva (5 más que la semana anterior), con un porcentaje de ocupación de camas, tanto en el sector público como en el privado y para todas las patologías, de 41.2% en el país.

La preocupación de los expertos radica en que hay muchas personas que esperan sus dosis de refuerzo (tercera y cuarta) aún no la han recibido o no se anotaron para aplicársela. Según se desprende de las cifras publicadas en el Monitor Público de Vacunación, hay 15 millones de argentinos que recibieron la segunda dosis de la vacuna contra el Covid, pero que aún no se aplicaron la tercera.

Las vacunas están, según cifras del Ministerio de Salud de la Nación. Hay 7 millones repartidas en las 24 jurisdicciones provinciales y una cantidad similar en los depósitos nacionales aún sin distribuir. Hasta el momento el país recibió 119 millones de dosis, de las cuales donó 5 millones a otros países.

Pero si alguien todavía tenía dudas sobre la suba de casos, ayer la ministra de Salud, Carla Vizzotti confirmó que el país ingresó a la cuarta ola de coronavirus. “Hoy estamos empezando una cuarta ola de COVID-19. El país se encuentra en una situación totalmente distinta gracias a cada medida que se tomó y al esfuerzo de la sociedad, de los equipos de salud y de los gobiernos, a niveles nacional, provincial y municipal, tenemos un panorama en relación a la vacunación que nos permite seguir adelante en una nueva etapa de esta pandemia”, afirmó ayer la funcionaria nacional durante una conferencia de prensa que realizó.

En la actualidad, según los últimos datos oficiales, el incremento de los contagios se encuentra impulsado por la circulación de la subvariante Ómicron BA.2 del coronavirus y por otros sublinajes -como Ómicron BA.4 y Ómicron BA.2.12.1- que se han identificado en el país recientemente. Hoy, 1 de cada 4 personas que se testea en la Argentina es diagnosticada con el COVID-19.

En 6 de las 24 jurisdicciones que conforman el país, el crecimiento de casos fue mayor: en CABA el aumento fue del 205% durante las últimas dos semanas, en Buenos Aires fue del 212%, según el análisis de datos del doctor Jorge Aliaga, de la Universidad Nacional de Hurlingham en base a los datos abiertos del Ministerio de Salud de la Nación. En tanto, en la provincia de La Pampa fue del 485%, en San Juan fue del 517%, en Catamarca se registró el 200% y en Corrientes el 276%.