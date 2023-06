Habló Cristina Fernández en Santa Cruz

La vicepresidente reapareció públicamente en la inauguración de la ampliación del Hospital Regional de la capital santacruceña junto a la mandataria provincial, Alicia Kirchner; es su primera aparición con el nombre de la nueva alianza electoral, Unión por la Patria.

«Si vos querés ser presidente y te postulas para presidente, es porque querés gobernar el país, querés decidir lo que se va a hacer en economía, en obra pública, educación y para eso necesitas recursos«, dijo.

​Remarcó que no es el «mismo país«, por la AUH e inclusión previsional, y destacó que el FMI «pone la pistola en la cabeza«.

Cristina Kirchner recordó que le obsequió a Alberto Fernández el libro de Juan Carlos Torre, «Diario de una temporada en el quinto piso», sobre la economía en tiempos de Alfonsín y 1989.

«Espero que el Presidente lo haya leído, aunque no sé, me parece que no«.

​Y dijo que lo que sucedió en 2001 «es lo que está pasando por el brutal endeudamiento privado primero y después la llegada del FMI«.

La vicepresidente reclamó «un modelo que acabe con la economía bimonetaria y que tenga una postura firme, nacional, patriótica frente a los que nos exigen programas de ajuste«.

Cristina Kirchner señaló a los miembros de su propio espacio. “Lo mío no es ser simpática ni diplomática”, indicó, y continuó: “Cuando desde el propio partido amenazan con ir al partido judicial con todo lo que me ha pasado –y ya no habla desde causas y condena, sino de intento de asesinato y de impunidad para los que planificaron- algunos no pusieron en eso, pero sí ponen en ir al partido judicial”.

Así, sin nombrarlos, la vicepresidenta cuestionó a Alberto Fernández y Daniel Scioli, un día después del cierre de la alianza oficialista; es su primera aparición con el nombre de la nueva alianza electoral, Unión por la Patria