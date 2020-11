Así lo afirmó el Gobernador Rodolfo Suarez, en el marco de las actividades por el 70° aniversario del departamento de Malargüe .

El mandatario insistió en que el ejecutivo puede pagar la deuda que solicitó en el presupuesto provincial y resaltó que no hay mayor generador de empleo que la obra pública.

Al respecto del pedido de endeudamiento que hizo el ejecutivo en la legislatura provincial y que la oposición rechazó, Suarez afirmó: “Cuando alguien se dedica al servicio público, los debates hay que darlos con fundamentos no sólo con frases que salen en un diario, este gobierno ganó con el 52% de los votos y esta llevando adelante un plan de austeridad para prestar servicios esenciales, y tiene un plan de obra sustentable en cuanto a la deuda, por estamos pidiendo 350 millones de dólares para realizar obras necesarias en cada uno de los rincones de la provincia de Mendoza”.

“Para esto nos votó la gente, es una deuda que vamos a poder pagar, pero fundamentalmente que va generar empleo para toda la gente que hoy no tiene trabajo. Necesitamos salir a buscar dinero al mundo para todas las obras que hay que hacer, las de saneamiento en gran Mendoza, las rutas y demás. No hay mejor generador de empleo que las obras”, sentenció el mandatario provincial.

Por otro lado, Suarez agregó que “La deuda que tenemos, estamos pidiendo que nos permitan rolearla, esto significa tomar una deuda más barata con una tasa menor. Esto lo tiene cualquier empresa, otras provincias de la Argentina y la nación. Yo como Gobernador e integrante de una fuerza de la oposición apoyé que el gobierno nacional tenga esto, nosotros en Mendoza tenemos una oposición salvaje”.

Mendoza debe salir a buscar créditos para crecer

El año pasado la oposición también le negó al ejecutivo el endeudamiento y al respecto, el Gobernador recordó: “Se perdió el acueducto ganadero, el sistema de gestión de residuos urbanos del Gran Mendoza, la doble vía San Martin-Rivadavia. Estas eran obras que ya teníamos los créditos otorgados. Nosotros ahora tenemos que salir a buscar esos créditos, hay créditos en el mundo, la Argentina los tiene y la oposición se lo está impidiendo a los mendocinos, esto es un debate profundo. ¿Por qué no lo hacen? ¿Son problemas internos que no les permiten aprobarlo? Les doy un ejemplo, el intendente de Maipú pidió un presupuesto con 400 millones de pesos de deuda, me llamaron los concejales y les dije que hay que apoyarlo si él lo va poder pagar. Se termino la Argentina de los tiempos de los obstáculos, acá hay que ponerse a trabajar todos juntos porque esta situación es muy seria de crisis”.

Durante el acto oficial, el mandatario anunció la transferencia definitiva de la mina Potasio Río Colorado a la provincia y que EMESA brindará asistencia técnica para el desarrollo del proyecto multipropósito del Parque Pierini en Malargüe.

Aseguró que también “seguiremos trabajando con todo lo que tiene que ver con el Ala Norte de Vaca Muerta, más allá del enorme estrago que ha provocado esta pandemia y de cómo esta situación ha afectado seriamente las regalías”.