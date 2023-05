Parisi proyecta que 60 mil familias puedan regularizar los papeles de su casa

Para esto, el precandidato a gobernador impulsa un proyecto denominado «Revolución de la Vivienda”.

«A los que dicen que no se puede los invito a debatir con cifras, con datos y, sobre todo, con ganas de trabajar, que es lo que muchos no tienen«, dijo Parisi.

Omar Parisi lanzó este lunes una serie de propuestas con el objetivo de que cerca de 200.000 mendocinos y mendocinas puedan regularizar la situación dominial de sus hogares. Trabajará en conjunto con los municipios para llevar tranquilidad a las personas que, teniendo casa, no pueden disponer legalmente de ella.

Hoy en Mendoza más de 200 mil personas viven en hogares sin poseer el título de su propiedad. Esto implica que no pueden sacar un crédito hipotecario para mejorar su casa. Tampoco pueden disponer dejarles ese bien a sus hijos y viven con la incertidumbre de qué pasará con esa vivienda en el futuro. Además de la posibilidad de garantizar el acceso a los servicios básicos como agua o luz.

«No hablo solo de barrios populares, no hablo solo de casas entregadas por el Estado, no hablo solo de zonas rurales, esto pasa en barrios que forman parte de los grandes centros urbanos en el gran Mendoza, en el Este, en el Vvalle de Uco y en nuestro Sur provincial. Hablo de barrios completos desarrollados también por empresas privadas, barrios construidos por sistema de ayuda mutua, condominios privados que no están regularizados«, destacó Parisi.

«Todos estas viviendas y lotes están bajo un riesgo de seguridad jurídica. Este tema está incluido en lo que he denominado la Revolución de la Vivienda y mí compromiso será que todas las áreas de gobierno en conjunto con los municipios avanzaremos convocando también a los desarrolladores privados, colegios profesionales y cámaras inmobiliarias pera solucionar este problema para que nunca más una familia mendocina que hizo el esfuerzo de comprar su lote o construir su casa viva la angustia de la incertidumbre sobre el futuro«.

Este plan de regularización dominial de Parisi se presentó en el marco de la revolución de la vivienda que el peronismo planea para los próximos 4 años, donde buscará ser la gestión que más casas construya en la historia de la provincia.