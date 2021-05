Más malas noticias para el conjunto millonario.

Leonardo Ponzio, Gonzalo Montiel, Alex Vigo, Lucas Beltrán y Flabián Londoño Bedoya, se suman a los primeros quinces que ya estaban fuera de competencia por haberse contagiado de coronavirus.

Estos jugadores se suman a la extensa lista que componían Enrique Bologna, Germán Lux, Franco Petroli, Paulo Díaz, Robert Rojas, Nicolás De La Cruz, Bruno Zuculini y Tomás Castro Ponce, Rafael Santos Borré, Federico Girotti, Franco Armani, Agustín Palavecino, Matías Suárez, Santiago Simón y Benjamín Rollheiser.

Así las cosas, se acortan aún más las variantes del entrenador que cuenta con una lista de buena fe de 32 jugadores. Además, entre los disponibles debe descontar a los lesionados. ¿Y ahora quién juega?Los pocos nombres que tendrá a disposición son: Casco, Enzo Pérez (en duda), Martínez, Maidana, Angileri, Carrascal, Paradela, Álvarez, Fontana, Lecanda y Peña. Así, suman once justos y están a la espera de la aprobación o no de la inclusión del arquero Díaz para ser doce.

El problema grave sería que se sume algún otro más hasta el miércoles en que deberá enfrentar a Independiente de Santa Fe por la Copa Libertadores.