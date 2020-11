La sesión contará con más de 160 oradores y podría ser presidida por el diputado del PRO Alvaro González. Sergio Massa espera un hisopado del jefe de la misión del FMI y un test propio.

Además de la polémica en torno al impuesto a la riqueza que Juntos por el Cambio anticipó que votará en contra, se sumó la incertidumbre respecto a quién presidirá la sesión.

Para definir si podrá estar en el recinto aguarda un tercer hisopado realizado a Luis Cubeddu, jefe de la misión del FMI para Argentina. Si ese test o el examen de anticuerpos dan positivo, Massa seguirá la sesión desde su casa como un diputado más y conectado en forma remota. Incluso votará. En tal caso presidiría el debate un diputado del PRO, Alvaro González, vicepresidente Primero que tiene muy buen diálogo y trato con el titular del cuerpo y que suele reemplazarlo en forma parcial durante las sesiones.

El oficialismo tiene garantizado el número para aprobar la media sanción del proyecto que gravará por única vez y con alícuotas de entre 2 y 3,5% los bienes personales declarados por más de 200 millones de pesos. También tienen número holgado para revalidar el Presupuesto 2021 que volvió del Senado.

Por tratarse de un impuesto, aunque el oficialismo no lo llame así, se necesitan 129 votos para su aprobación (mayoría absoluta).

El Frente de Todos supera ese número gracias al compromiso de los interbloques Federal y Unidad Federal para el Desarrollo, que presiden Eduardo “Bali” Bucca y José Luis Ramón. Entre los votos positivos estarán los cuatro que responden al cordobés Juan Schiaretti mientras que también volverá a votar a favor el riojano Felipe Álvarez que integraba Juntos por el Cambio hasta hace dos semanas y conformó un bloque de dos diputados desde entonces. Alma Sapag, del Movimiento Popular Neuquino, acompañará el dictamen de mayoría pero no lo harán los dos diputados de izquierda, Nicolás del Caño y Romina del Plá.

Las dos principales fuerzas políticas acordaron priorizar el rol institucional del Congreso por sobre sus propias diferencias según contaron a Infobae por lo que el diputado muy cercano a Horacio Rodríguez Larreta estaría a cargo más allá de las incomodidades de su interbloque.

En la previa a la maratónica sesión, habrá reunión de Labor Parlamentaria para definir oradores, tiempos y ordenar el debate. En principio se estima que, para tranquilidad del Ministerio de Economía, se convierta en ley el Presupuesto 2021 antes de avanzar sobre otras iniciativas.

En comisión ayer al mediodía los diputados de Juntos por el Cambio dijeron que no pondrían objeciones a la ratificación de la votación de dos semanas atrás. El Senado no incluyó ningún cambio a la ley pero la volvió a enviar a la cámara de origen después de detectar que por un error informático en la media sanción no estaban incluidas 22 planillas con las obras negociadas con las provincias.

Un error inédito que de todos modos en Economía, en el Senado y en Diputados acordaron salvar con una nueva votación para evitar futuros cuestionamientos legales.

Máximo Kirchner justificó la necesidad del impuesto no solo en la pandemia actual sino también en la herencia macrista que “destrozó” las cuentas del país, describió un panorama sobre la gravedad sanitaria en todo el mundo a partir de la segunda ola. Heller propuso sumarse a la carta de los senadores del Frente de Todos que responsabilizaron al Fondo Monetario Internacional por el endeudamiento y la falta de control sobre el uso del Stand By del 2018 que hizo la gestión de Mauricio Macri. Vallejos lo apoyó y además pidió que se trate el proyecto de ley que prohíbe al Estado conceder ayudas a las empresas que operan y tienen vinculaciones con guaridas fiscales.

Se pidió reforzar la idea de que el impuesto no es “contra los ricos” ni contra ningún sector, “sino en favor de la solidaridad en un momento muy difícil del país”. Se pidió que los discursos sean constructivos con el foco puesto en no desalentar la producción, lo que menciona la oposición como una razón para votar en contra ya que quienes deberían pagar son también los grandes empresarios e inversores.