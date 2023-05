El Manchester City aplastó al Madrid y se quedó con la final de la Champions

Con un gol de Julián Álvarez, quien ingresó faltando dos minutos, Manchester City goleó 4-0 a Real Madrid en el Etihad Stadium y jugará una inédita final de Champions League contra el Inter de Lautaro Martínez y Joaquín Correa, un rival al que nunca enfrentó, en Estambul, Turquía, el próximo 10 de junio. Será la segunda que dispute el club inglés en tres años.

Hace diez años el City no estaba ni entre los mejores equipos de Inglaterra, no aparecía en ningún ranking… y en la actualidad va camino de ganar su quinta Premier League en las últimas seis temporadas, un registro asombroso y de un tremendo mérito, porque mandar en Inglaterra con esa autoridad no es cualquier cosa.

El Manchester City jugará la segunda Champions League de su historia y ambas con Pep Guardiola en el banquillo. Un binomio sólido e irrompible ya que es la primera vez en su carrera que el ex azulgrana está más de cuatro años en un mismo club.