Conmebol rechazó este martes el pedido de River para sumar dos arqueros, luego de que los cuatro inscriptos en la lista de buena fe se contagiaran de coronavirus con otros 16 compañeros, y mañana ante Santa Fe de Bogotá, por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, tendrá un jugador de campo en la valla, le confirmó a Télam una fuente del club de Núñez.

“Mañana vamos a competir, pero lo lógico es no jugar. Vamos a cumplir con el reglamento porque las sanciones serían severas. Jamás pensamos en no jugar”, aseguró el presidente de River Plate Rodolfo D’Onofrio, en sintonía con el comunicado oficial que publicó a la medianoche el club de Núñez.

Con 20 futbolistas afectados por Covid-19, entre ellos Franco Armani, Germán Lux, Enrique Bologna y Franco Petroli (los cuatro arqueros), mañana en el Monumental atajará Jonatan Maidana, Milton Casco o Tomás Lecanda y River, además, no sólo no tendrá suplentes sino que no completaría los 11 para la formación inicial.

Así, D’Onofrio, ratificó hoy que el equipo se presentará a jugar el partido de mañana por la Copa Libertadores ante Independiente Santa Fe, de Colombia, aunque afirmó que “lo lógico sería que se suspendiera” por los 20 casos de coronavirus que se registraron en el plantel “Millonario”, más otros cinco en personal del club.

Con sólo 32 jugadores anotados en su lista más algunos lesionados, River Plate no cuenta siquiera con los once futbolistas para afrontar el encuentro ante el conjunto colombiano. En total serán 10 jugadores de campo y uno de ellos deberá custodiar el arco.

Ahora todo está en la cabeza de Marcelo Gallardo, que deberá decidir quién será el arquero del equipo este miércoles.